 

Zadarma запустила официальную интеграцию телефонии с CRM Мегаплан

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, Текст: Дмитрий Степанов

Вышла официальная интеграция бесплатной облачной АТС Zadarma с популярной CRM-системой Мегаплан. Как и всегда - интеграция абсолютно бесплатна и работает без дополнительных модулей и посредников.

Основные функции интеграции:


  • Входящие и исходящие звонки автоматически попадают в CRM
  • Фиксация пропущенных звонков
  • Возможность прослушивания записей разговоров из Мегаплан
  • Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем звонке
  • Звонки клиентам из Мегаплана в один клик, в том числе с помощью веб-телефона
  • Автоматический перевод звонка на ответственного менеджера


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Также сервис Zadarma представил редизайн сайта - изменения коснулись не только внешнего вида, но и контента - появились доступные описания функционала, видео-примеры работы и новые страницы продуктов.

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