Zadarma запустила официальную интеграцию телефонии с CRM Мегаплан
, Текст: Дмитрий Степанов
Вышла официальная интеграция бесплатной облачной АТС Zadarma с популярной CRM-системой Мегаплан. Как и всегда - интеграция абсолютно бесплатна и работает без дополнительных модулей и посредников.
Основные функции интеграции:
- Входящие и исходящие звонки автоматически попадают в CRM
- Фиксация пропущенных звонков
- Возможность прослушивания записей разговоров из Мегаплан
- Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем звонке
- Звонки клиентам из Мегаплана в один клик, в том числе с помощью веб-телефона
- Автоматический перевод звонка на ответственного менеджера
Также сервис Zadarma представил редизайн сайта - изменения коснулись не только внешнего вида, но и контента - появились доступные описания функционала, видео-примеры работы и новые страницы продуктов.