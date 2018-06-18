 

Positive Technologies: число киберинцидентов выросло на 32% по итогам первого квартала 2018 года

Безопасность Стратегия безопасности
мобильная версия
, Текст: Дмитрий Степанов

Специалисты Positive Technologies проанализировали данные за первый квартал 2018 г. и отметили рост числа киберинцидентов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также повышение спроса у хакеров на данные жертв и использование вредоносного ПО в большинстве атак.

Как отмечают специалисты, в первом квартале текущего года существенно выросла (на 13% по сравнению со средним показателем за 2017 г.) доля атак, нацеленных на получение данных: это преимущественно персональные данные, а также учетные записи и пароли.

«Злоумышленники либо планируют продолжить атаки на ресурсы, для которых были получены учетные данные, либо попытаются заработать, продав украденную информацию на черном рынке», — сказала аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко.

Частные лица преимущественно становились жертвами вредоносного ПО, которое использовалось в пяти из каждых шести атак.

«Согласно нашему исследованию, — отмечает Ольга, — в 63% атак использовалось вредоносное ПО, причем самым используемым типом ВПО стало шпионское: с его помощью злоумышленники получали не только персональные данные пользователей или информацию, составляющую коммерческую тайну, но и учетные данные от различных сервисов и систем, что позволяло развивать атаку на внутреннюю инфраструктуру компаний». В 23% атак с применением ВПО злоумышленники распространяли майнеры криптовалюты (например, WannaMine или RubyMiner).

Продолжила расти доля киберинцидентов, нацеленных на госучреждения: в первом квартале 2018 г. она составила 16%. Большинство этих атак проводилось с использованием шпионского ВПО. В основном оно оказывалось в инфраструктуре государственных организаций при помощи фишинговых рассылок по электронной почте. Так, в марте 2018 г. специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) зафиксировали ряд целевых фишинговых атак на госсектор, в ходе которых использовался шпионский троян SANNY.

Традиционно наибольший ущерб продолжают наносить атаки на компании финансовой отрасли. В исследуемый период 64% кибератак на банки были совершены в целях получения финансовой выгоды, остальные 36% — для получения информации, например, сведений о личных счетах клиентов.

«По нашим оценкам, — сказала аналитик Ольга Зиненко, — в течение года продолжится рост числа уникальных кибератак. Стоит ожидать появления новых видов вредоносного ПО, преимущественно шпионского. Также представляется высокой вероятность фишинговых атак во время проведения чемпионата мира по футболу».

Дмитрий Буленков, Рамакс: Главным трендом транспортной отрасли является цифровая трансформация Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета Второе рождение low-code: как построить СЭД «из кирпичиков» и без дорогого проекта