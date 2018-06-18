Positive Technologies: число киберинцидентов выросло на 32% по итогам первого квартала 2018 года

Специалисты Positive Technologies проанализировали данные за первый квартал 2018 г. и отметили рост числа киберинцидентов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также повышение спроса у хакеров на данные жертв и использование вредоносного ПО в большинстве атак.

Как отмечают специалисты, в первом квартале текущего года существенно выросла (на 13% по сравнению со средним показателем за 2017 г.) доля атак, нацеленных на получение данных: это преимущественно персональные данные, а также учетные записи и пароли.

«Злоумышленники либо планируют продолжить атаки на ресурсы, для которых были получены учетные данные, либо попытаются заработать, продав украденную информацию на черном рынке», — сказала аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко.

Частные лица преимущественно становились жертвами вредоносного ПО, которое использовалось в пяти из каждых шести атак.

«Согласно нашему исследованию, — отмечает Ольга, — в 63% атак использовалось вредоносное ПО, причем самым используемым типом ВПО стало шпионское: с его помощью злоумышленники получали не только персональные данные пользователей или информацию, составляющую коммерческую тайну, но и учетные данные от различных сервисов и систем, что позволяло развивать атаку на внутреннюю инфраструктуру компаний». В 23% атак с применением ВПО злоумышленники распространяли майнеры криптовалюты (например, WannaMine или RubyMiner).

Продолжила расти доля киберинцидентов, нацеленных на госучреждения: в первом квартале 2018 г. она составила 16%. Большинство этих атак проводилось с использованием шпионского ВПО. В основном оно оказывалось в инфраструктуре государственных организаций при помощи фишинговых рассылок по электронной почте. Так, в марте 2018 г. специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) зафиксировали ряд целевых фишинговых атак на госсектор, в ходе которых использовался шпионский троян SANNY.

Традиционно наибольший ущерб продолжают наносить атаки на компании финансовой отрасли. В исследуемый период 64% кибератак на банки были совершены в целях получения финансовой выгоды, остальные 36% — для получения информации, например, сведений о личных счетах клиентов.

«По нашим оценкам, — сказала аналитик Ольга Зиненко, — в течение года продолжится рост числа уникальных кибератак. Стоит ожидать появления новых видов вредоносного ПО, преимущественно шпионского. Также представляется высокой вероятность фишинговых атак во время проведения чемпионата мира по футболу».