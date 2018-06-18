Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Lite в России.

Напомним, в марте 2018 г. компании Meizu исполнилось 15 лет. Специально к этому событию была создана линейка смартфонов: Meizu 15 Plus, Meizu 15 и Meizu 15 Lite. Без «бровей» и без рамок.

Новые смартфоны Meizu оснащены традиционными дисплеями с соотношением сторон 16:9, способными отображать большее количество информации по сравнению с аналогами с соотношением сторон 18:9. Однако новые устройства все равно отлично ложатся в руку и не кажутся широкими, благодаря отсутствующим рамкам по бокам. В Meizu 15 Lite и Meizu 15 установлены дисплеи диагональю 5,46 дюймов с разрешением FullHD. Смартфон Meizu 15 получил матрицу Super AMOLED с поддержкой режима Always ON, а Meizu 15 Lite понравится любителям классических IPS матриц. Экраны всех трех смартфонов защищены надежным стеклом с эффектом 2,5D.

В Meizu 15 установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 660 (64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Kryo 260 2,2 ГГц), мощный графический чип Adreno 512, а также 4 ГБ быстрой оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Самый доступный по цене из новинок – Meizu 15 Lite также получил производительный чип Qualcomm – Snapdragon 626 (MSM8953 Pro, 64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Cortex-A53 2,2 ГГц) с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью microSD карты (вместо второй симки).

Таким образом, обе новинки – это весьма производительные решения, которые позволят не только насладиться быстрой и плавной работой интерфейса смартфона, но и поиграть в игры, включая и требовательные к графике тайтлы.

Особенное внимание в новых смартфонах было уделено камерам. Так Meizu 15 получил продвинутое решение на базе двойного сенсора Sony IMX 380 + Sony IMX350, 12 МП + 20 МП, 1,55 um, 6 линз, f/1,8 + f/2,0, поддерживается оптическая стабилизация для 12 МП модуля, фазовая и лазерная фокусировка, 6 сегментная вспышка, а также защитное сапфировое стекло и 3-кратный оптический зум.

Основная камера Meizu 15 Lite – это 12 МП сенсор Sony IMX 362, 1,55 um, 6 линз, f/1,9, с оптической стабилизацией и очень быстрой фазовой фокусировкой.

В обоих смартфонах установлены одинаковые фронтальные камеры с 20 МП модулем Sony IMX 376, 5 линз, f/2,0. Таким образом, с новыми смартфонами Meizu пользователи смогут без проблем создавать отличные фотоснимки, в том числе и в условиях недостаточной освещенности, а также при желании делать селфи на 20 МП фронтальную камеру. Широчайшие возможности ручных настроек, а также огромное количество фильтров, встроенных в приложение камеры и галереи на смартфоне, позволят получить идеальные фото в любых условиях.

В юбилейной линейке смартфонов Meizu особенное внимание уделили музыкальной начинке устройств. И конечно же, оба смартфона получили 3,5 мм джек для традиционных наушников.

В Meizu 15 есть аудиочип Hexagon 680, а также «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешних стереодинамиков, которые воспроизводят чистый и мощный звук!

Равно как и Meizu 15 Lite не остался без интегрированного решения для звука. В новинке встроен Hi-Fi аудиочип Cirrus Logic CS47L33, а также SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешнего динамика.

Оба смартфона оснащены стандартным набором модулей беспроводной связи, включая Wi-Fi Dual Band, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС модули. Все смартфоны поддерживают работу с двумя сим-картами, а также имеют поддержку набора всех необходимых для работы в России частот LTE, включая band20.

Несмотря на высокопроизводительную начинку, обе новинки от Meizu способны показать хорошую автономность: 1-2 дня без подзарядки в зависимости от сценария использования устройства. В Meizu 15 Lite и Meizu 15 установлена батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки (адаптер быстрой зарядки, конечно же, идет в комплекте).

Кроме новых смартфонов, Meizu представили обновление фирменной оболочки Flyme 7. Flyme – это уникальная система, полностью меняющая интерфейс привычного Android. Flyme 7 получила обновленный интерфейс, новые иконки и анимации, новые уведомления, более быструю и плавную работу, новый оконный режим работы с возможностью ответа на пуш-уведомления в окне. Специальный ИИ OneMind нового поколения определяет лица на фотоснимках и позволяет сортировать их, а также лучше обрабатывать изображения в редакторе галереи. А также вместе с Flyme 7 пользователи получат функцию разблокировки смартфона по распознаванию лица за 0,1 секунды.

Официальные цены на Meizu 15 и Meizu 15 Lite в России: Meizu 15, 64 ГБ: 34 990 руб.; Meizu 15 Lite, 32 ГБ: 21 990 руб.

На старте продаж в России Meizu 15 доступен в черном и синем цветах, а Meizu 15 Lite – в классическом черном и красном. Другие цвета появятся в продаже чуть позже, в середине лета.