Lenovo представила ноутбуки-трансформеры Yoga Book второго поколения

Lenovo на выставке Computex 2018, прошедшей в Тайбее с 5 по 9 июня, представила новое поколение трансформируемых устройств Lenovo Yoga Book. Новые компактные трансформеры Lenovo стали тоньше и легче своих предшественников, а также получили дополнительный сенсорный e-paper.

Высокопроизводительные процессоры Intel M3 и i5 значительно повышают продуктивность пользователей, предпочитающих работать и решать повседневные задачи прямо на ходу. Одна из главных особенностей нового Yoga Book — клавиатура, выполненная в виде e-ink (электронные чернила) панели и позволяющая выводить абсолютно любой язык в любой существующей раскладке.

Согласно опросам среди пользователей различных решений Lenovo, современный человек использует свой смартфон в среднем 80-100 раз в день по 1,5-2 минуты. При этом 4-5 раз в день он вынужден обращаться к персональному компьютеру или ноутбуку, каждый раз проводя за ними по 25-30 минут. Устройства Lenovo Yoga 2-го поколения станут недостающим звеном, объединяющим портативность и доступность смартфона с удобством работы и вычислительными возможностями ноутбука.

«Мир изменяется, изменяются и умные устройства, однако разница между смартфонами и ПК по-прежнему остается значительной. Сильно отличаются и подходы к использованию ПК и смартфонов. Люди взаимодействуют с ними по совершенно разным сценариям, — сказал на презентации новых продуктов старший вице-президент и генеральный директор подразделения пользовательских ПК и умных устройств Джефф Меридет. — Lenovo Yoga Book второго поколения, впервые получивший умную клавиатуру на базе технологии e-ink, это устройство, которое открывает перед пользователями совершенно новые возможности для творчества и работы, позволяя фокусироваться на задачах в любом окружении, будь то шумное кафе, самолет или улица».