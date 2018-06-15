«Яндекс.Такси» поможет водителям общаться с иностранцами

В приложении «Яндекс.Такси» появился автоматический переводчик. Он встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь, когда нужно уточнить место посадки или попросить подождать, а звонить по телефону не хочется или нет возможности. Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом. Она постепенно появится у всех пользователей «Яндекс.Такси» и «Таксометра» в ближайшие несколько дней.

Новый чат работает на базе технологий «Яндекс.Переводчика» и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают.

Благодаря технологии распознавания речи водителю вообще не нужно набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его — приложение преобразует речь в текст и переведет, если нужно. Точно та же технология в «Таксометре» переводит и озвучивает написанный пользователем ответ. Так водителю не придется отвлекаться от дороги, но при этом он останется на связи со своим пассажиром.

Чат с функцией переводчика появится в приложениях «Яндекс.Такси» и «Таксометр» во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и еще 92 языках.

Переводчик в чате — первое из множества изменений в платформе «Яндекс.Такси» для водителей, которые произойдут в этом году в рамках программы «Большая перемена». Это масштабный проект по обновлению сервиса и водительского приложения «Таксометр». Компания будет разрабатывать и внедрять изменения, основываясь на пожеланиях и предложениях водителей и партнеров-таксопарков.