Toshiba выпутила новую ИС драйвера трехфазных бесколлекторных двигателей вентиляторов

Toshiba Electronics Europe (далее – Toshiba) представила ИС драйвера трехфазных бесколлекторных двигателей TC78B025FTG с функцией регулирования частоты вращения с обратной связью. Новое устройство предназначено для работы в составе небольших вентиляторов для серверов, бытовых приборов и промышленного оборудования.

Вентиляторы охлаждения для серверов и другого оборудования должны быть небольшими и иметь высокую частоту вращения, поддерживаемую с постоянной точностью. Постоянство частоты вращения оптимальным образом достигается за счет сигнала обратной связи частоты вращения. Это позволяет подавлять колебания частоты вращения, вызванные изменением напряжения питания и нагрузки. До настоящего времени для этого требовалось использовать микрокомпьютеры, однако новое решение Toshiba обеспечивает гибкое управление частотой вращения без внешних микрокомпьютеров за счет использования встроенной энергонезависимой памяти (NVM). Благодаря этому упрощается конфигурирование системы и обеспечивается работа с частотой вращения электродвигателя от сотен до десятков тыс. оборотов в минуту, особенно при использовании технологии управления электродвигателями Toshiba Intelligent Phase Control (InPAC), реализующей оптимальное управление в широком диапазоне частот вращения без необходимости регулировки.

Устройство работает от источника питания с напряжением от 4,5 до 16 В и обеспечивает синусоидальный сигнал с углом коммутации 150 градусов. Одно из лучших в отрасли сопротивление в открытом состоянии (типовое значение 0,2 Ом, сумма для верхнего и нижнего плеча) снижает собственный нагрев ИС при работе, тем самым позволяя использовать двигатели с более высоким током. Для регулирования частоты вращения используется простой ШИМ-сигнал или аналоговый вход напряжения. Встроенные системы защиты включают отключение при перегреве, защиту от перегрузки по току и обнаружение блокировки электродвигателя. Устройство выпускается в корпусе VQFN24 размерами всего 4 мм x 4 мм x 0,9 мм.

Дополнительно в ИС TC78B025FTG реализована система управления с одним датчиком Холла и система управления без применения токочувствительных резисторов – расширенная система определения тока, (Advanced Current Detection System, ACDS), что позволяет сократить количество внешних компонентов и сэкономить место на печатной плате.

Серийное производство устройств началось в апреле.