SAP представила технологические решения для футбольных команд Немецкого футбольного союза (DFB)
SAP SE представила технологические инновации для решения SAP Sports One, которые помогут национальной сборной Германии добиться лучших результатов на Чемпионате мира по футболу в России. Компания SAP и Немецкий футбольный союз (DFB) совместно разработали пульт управления видеозаписями Video Cockpit и инструментальную панель игрока SAP Player Dashboard, с помощью которых можно анализировать данные о матчах и обмениваться информацией. Это позволит команде увеличить свои шансы на победу.
Пульт управления видеозаписями (Video cockpit) представляет собой хаб, в котором видеозаписи и данные о матчах и тренировках из разных источников. Это позволяет аналитикам и команде тренеров Немецкого футбольного союза быстро выявить повторяющиеся схемы и игровые расстановки и разрабатывать стратегии с учетом потенциальных слабых мест противников. С помощью SAP Player Dashboard тренеры команды и аналитики могут предоставить игрокам быстрый доступ к персонализированной информации и видеозаписям на мобильных устройствах в режиме реального времени. Пульт управления видеозаписями и инструментальная панель игрока являются новейшими разработками для SAP Sports One — цифрового решения, которое помогает спортивным командам и организациям эффективно управлять организационными процессами, подбором и обучением игроков, а также всеми процессами, связанными с оценкой и поддержанием физической формы спортсменов.
«В сборной Германии мы собираем огромное количество данных, которые необходимо обрабатывать и передавать в режиме реального времени тренеру, игрокам и аналитикам, – сказал Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff), генеральный менеджер сборной Германии по футболу. – Искусственный интеллект и машинное обучение играют значительную роль в футболе и являются важной частью анализа данных. Наши эксперты и специалисты SAP работают вместе над этими задачами. Мы стремимся к тому, чтобы получить конкурентное преимущество от использования технологических инноваций, и мы рады работать с SAP – лучшим партнером для достижения этой цели».
Немецкий футбольный союз стал одной из первых организаций в мире, признавших важность того, как влияет возможность получения и анализа данных в режиме реального времени на футбольные результаты.
«Тактические вопросы приобрели в последние годы решающее значение для футбола, — сказал Кристофер Клеменс (Christofer Clemens), руководитель направления подбора игроков и анализа матчей в сборной Германии по футболу. — Поэтому тренеры, их помощники и аналитики прикладывают все больше усилий для сбора и анализа данных об игре из различных источников. Логичным шагом вперед является внедрение инновационных технологий, особенно в области анализа данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, для упрощения и ускорения ряда процессов. Использование новых функций решения SAP Sports One — пульта управления видеозаписями Video Cockpit и инструментальной панели игрока Player Dashboard — обеспечивает более эффективную подготовку команды, так как тренеры и игроки получают индивидуальную подборку информации для предстоящих матчей».
С 2013 г. сборная Германии по футболу и SAP провели трансформацию процессов использования и обработки данных командой, чтобы улучшить эффективность игроков. В результате совместной работы были созданы инновационные решения, с помощью которых огромные объемы информации могут быть проанализированы в режиме реального времени, обеспечивая конкурентные преимущества как на тренировках, так и во время матчей.
«Сборная Германии по футболу – действующий чемпион мира и играет ведущую роль в цифровой трансформации футбола. Сборная стала одной из первых команд, признавшей, что возможность обработки и анализа данных в режиме реального времени оказывает большое влияние на ситуацию на поле, — сказал Штефан Рис (Stefan Ries), директор по управлению персоналом компании, член правления SAP SE. — С 2013 г. сборная Германии по футболу и компания SAP провели трансформацию процессов использования и обработки данных командой, чтобы улучшить эффективность игроков. Новые функции решения SAP Sports One — пульт управления видеозаписями Video Cockpit и инструментальная панель игрока Player Dashboard — упрощают работу тренеров и аналитиков, так как обеспечивают им прямой доступ к информации, которая необходима команде для победы».
В 2014 г. SAP разработала решение SAP Match Insights, предоставляющее аналитику о действиях команды на поле, и мобильное приложение SAP Team One, которое упрощает общение и передачу информации между игроками и тренерами. В 2016 г. SAP представила веб-приложение SAP Penalty Insights и мобильное приложение SAP Challenger Insights — две прототипа технологических решений, которые помогают получить представление о расположении и игровых схемах противника на основе собранных данных. Используя решения SAP и полученные с их помощью данные в процессе тренировок и подготовки, сборная Германии завоевала различные международные титулы, повысив свой статус на мировой арене.
Что касается перспектив на будущее, SAP и DFB уже работают над решениями, которые ускорят развитие следующего поколения немецких игроков. В качестве ключевых направлений SAP и DFB были выбраны возможности использования искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа матчей. Например, в ближайшем будущем руководители команды смогут быстро и просто определять ключевые моменты матчей и игровые схемы противников за счет выявления повторяющихся моделей и анализа расстановки. SAP, как официальный партнер академии DFB, продолжит активно участвовать в создании технологических решений для игроков и тренеров, помогая команде в подборе и развитии талантливых игроков.