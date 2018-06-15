«Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг двум новым отелям у подножия Эльбруса

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами два современных гостиничных комплекса в национальном парке «Приэльбрусье» на высоте 2 тыс. метров. Это отель «Эльбрус Плаза» в селении Эльбрус и гостиница «Сосновый бор» в поселке Терскол.

Оба клиента используют пакетное предложение «Быть в плюсе» от «Ростелекома» в составе доступа в интернет, услуг «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное телевидение для бизнеса». Весь номерной фонд объектов обеспечен цифровым телевидением: для «Эльбрус Плаза» подключено 50 точек, для «Соснового бора» – 31 точка.

Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелеком», сказал: «Курорты "Приэльбрусья" пользуются популярностью как у российских туристов, так и у отдыхающих со всего мира, поэтому важно создать комфортные условия для их пребывания в нашей республике. Современный отдых включает в себя качественный интернет и телевидение, поэтому все больше отелей, наших корпоративных клиентов, выбирают выгодный тариф "Быть в плюсе". Уникальность этого предложения в том, что клиент сам выбирает оптимальный пакет необходимых ему услуг в зависимости от конкретных задач своего бизнеса. Представители малого и среднего бизнеса, как правило, очень внимательны к своим расходам, и при этом нацелены на оптимизацию своих бизнес-процессов. В этом им могут помочь наши цифровые сервисы».

Более 320 корпоративных клиентов «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии подключили «Быть в плюсе» и получили целый ряд современных ИТ-услуг. В минимальный, базовый пакет входит доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов: «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидения для бизнеса». При этом экономия может составить до 70% по сравнению со стоимостью услуг по отдельности.