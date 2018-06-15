mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online

mfms, один из лидеров услуг SMS-информирования в России (по данным РАЭК и Advanced Communications & Media), внедрила систему автоматизации документооборота docs on bpm’online.

Потребность в формировании единого электронного хранилища договоров и автоматизации процесса их согласования поставила перед руководством mfms вопрос о выборе соответствующей системы электронного документооборота.

Среди основных требований, выдвигаемых компанией к будущей СЭД, отмечались возможность организации единого для front-office и back-office информационного пространства, расположение всех компонентов системы в закрытой сети, легкая адаптация пользователей к работе в системе, дружественный интерфейс, а также адекватная стоимость продукта.

По результатам тестирования docs on bpm’online было принято решение о его приобретении. Разработка системы принадлежит компании «Программные технологии» – сертифицированному партнеру Terrasoft, интегратору и разработчику программных продуктов на bpm’online.

Внедрение системы по автоматизации документооборота mfms стартовало в начале 2017 г.

Проект, включающий сбор и согласование требований по функциональности, моделирование и разработку процессов согласования, обучение пользователей и опытную эксплуатацию системы сотрудниками различных подразделений, был реализован силами заказчика и завершился спустя три месяца. В конце марта 2017 г. компания mfms уже полностью перешла на электронный документооборот.

«Система на 100% оправдала наши ожидания. Может быть даже больше. Поскольку нам удалось реализовать более широкий круг задач, чем изначально планировалось. Возможности системы и платформы позволили самостоятельно автоматизировать наши внутренние процессы, например, работу офис-менеджеров, именно так, как нам хотелось бы. Я считаю, что результат очень хороший», – сказал Антон Кочев, mfms.