«Билайн» предложил новым абонентам акционный тариф с безлимитными звонками на все номера

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске специального предложения только в салонах «Билайн»: акционного тарифа «Поговорим» с безлимитными звонками и пакетом мобильного интернета.

Клиенты смогут принять участие в акции и подключить «Поговорим» в салонах «Билайн» с 14 июня 2018 г. Обладатели тарифа без ограничений и дополнительных затрат могут звонить на любые номера на территории России, в том числе абонентам других мобильных операторов и в путешествиях по стране в сети «Билайн». Кроме безлимитных звонков, в пакет «Поговорим» включены 5 ГБ мобильного интернета, которые можно использовать в течение месяца.

Абонентская плата начисляется еженедельно и составляет в Москве и некоторых филиалах 200 руб., а в большинстве регионов – 175 руб.

Ирина Лебедева, Вице-президент по маркетингу массового рынка «Вымпелком», сказала: «Собственная сеть офисов продаж "Билайн" выросла в два раза и стала одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы не только становимся ближе к клиентам, но и хотели бы, чтобы ярких поводов приходить в наши салоны становилось как можно больше. Для тех, кто предпочитает голосовое общение и хочет стать эксклюзивным обладателем настоящего безлимитного тарифа, мы создали особенный тариф "Поговорим".

Акционный тариф «Поговорим» доступен только для новых подключений и только в сети салонов «Билайн» и «Ноу-Хау» в течение трех месяцев –предложение действует с 14 июня по 31 августа 2018 г.