Xiaomi все-таки выпустит смартфон Mi A2 с большим экраном

Xiaomi Mi A2: новинке – быть

Компания Сяоми постоянно выпускает все новые и новые смартфоны с усовершенствованным функционалом, а их принадлежность к бюджетной категории способствует популярности среди покупательской аудитории.

Детальнее о бренде можно прочесть по ссылке. В настоящий момент в информационной базе Geekbench появились сведения о тестировании обновленного девайса от Сяоми, которому присвоили название Mi A2.

Известно, что данный изготовитель стабильно производит приборы с внушительной диагональю. Детальнее о том, что означает понятие фаблет читайте здесь. Ну а мы предлагаем разобраться в том, каковы характеристики протестированного гаджета, о котором было сказано выше, и в чем заключается интрига его выпуска.

Особенности новинки

Данный телефон будет работать на базе аналогичного процессора, что и Ми 6Х. Как утверждают специалисты, это процессор Snapdragon версии 660. Также, как и в упомянутом выше девайсе, здесь присутствуют подобные аппаратные особенности. Это жидкокристаллический экран размером в 5,99 дюймов, двойная фотокамера на задней части корпуса с разрешением сенсора 12+20 мегапикселей, передняя 20-мегапиксельная фотокамера. Размер ОЗУ – четыре или шесть гигабайт.

Новый фаблет Xiaomi Mi A2

Емкость аккумулятора достигает средних параметров в 3010 mAh, поддерживается технология быстрой зарядки. Постоянная внутренняя память обладает внушительными показателями – 64 Гб. Что называется, «из коробки» девайс оснащен операционной системой Андроид Oreo 8.1, фирменная оболочка MIUI отсутствует.

Телефон, который был протестирован на площадке Гикбенч, обладал четырьмя гигабайтами оперативки и функционировал на указанной выше модификации ОС. По результатам теста устройство набрало 1630 и 4657 очков (в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно). Для сравнения Xiaomi Mi A1 на этой площадке в одноядерном тесте достиг отметки всего восемьсот пятьдесят два балла, а в многоядерном – около 3,8 тыс. баллов.

Сяоми 5Х производитель представил в конце лета прошлого года, а его усовершенствованную модификацию Ми А1 в начале осени. Если судить по тому, что последний хит Ми 6Х выпустили в апреле, специалисты анонсируют выход обсуждаемой нами модели в скором времени.

В чем состоит интрига

Ранее сообщали, что представители бренда заговорили о планах на производство девайса под таким названием. Однако позже появились сведения о том, что компания Сяоми не предусматривает выпуск подобных приборов, но будет работать над изготовлением большего числа гаджетов в рамках Android One. Таким образом, идея производства мобильных устройств с операционной системой «из коробки» сохранялась в течение длительного периода. Как мы можем увидеть сегодня, и планы насчет изготовления А2 никуда не делись также.

Напоминаем, что продукция бренда является достаточно демократичной, а о громких заявлениях фирмы можно прочесть по следующей ссылке.

В социальных сетях проводились опросы, что больше нравится пользователям – фирменная оболочка MIUI или чистый Андроид без переделок. Результаты показали большую привязанность покупателей к последнему варианту. Согласитесь, что игнорировать предпочтения пользовательской аудитории такой крупной торговой марке трудно. Анонсы о выходе усовершенствованных гаджетов появляются достаточно часто, к примеру, можно узнать о характеристиках потенциальных хитов от этого бренда здесь.