Virtuozzo помогла Rebel.com повысить производительность серверов Amazon EC2 в четыре раза

Virtuozzo, поставщик интегрированных решений для работы с контейнерами, виртуальными машинами и программно-определяемыми хранилищами данных, объявил о результатах сотрудничества с Rebel.com. Успешное партнерство доказало, что любые организации могут оптимизировать масштабные виртуальные среды, дополняя свои среды Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) возможностями Virtuozzo 7.

Хостинг-провайдер Rebel.com из Оттавы (Канада), перенес свою инфраструктуру в облако Amazon EC2 еще несколько лет назад. Но по мере роста бизнеса в компании возникла потребность перейти на инстансы Amazon EC2 большего размера, но без снижения производительности систем. Используя Virtuozzo 7 вместе с облачной инфраструктурой AWS, компания смогла увеличить производительность серверов в четыре раза.

Таким образом, на сегодняшний день Virtuozzo предлагает решение для виртуализации, которое позволяет разделить инстансы Amazon EC2 на VPS меньшего размера без снижения производительности. Одновременное использование Virtuozzo 7 и Amazon EC2 позволяет компаниям: приобрести финансовую маневренность за счет снижения эксплуатационных расходов; поддерживать конкурентоспособные цены на услуги VPS; масштабировать системы по требованию при неожиданном увеличении нагрузок; получить более высокую производительность при разделении крупных инстансов EC2.

«Virtuozzo стремится помочь нашим клиентам реализовать свой потенциал по максимуму, и во многих случаях это означает поддержку по мере роста их бизнеса, – сказал Джордж Каридис, CEO Virtuozzo. – Мы видим, что многие клиенты переходят на облачную инфраструктуру, такую как AWS, потому что она позволяет им снизить эксплуатационные затраты и достичь большей масштабируемости. Но по мере того как их инстансы EC2 начинают расти, возникает потребность в инструментах для увеличения производительности, и мы в Virtuozzo рады возможности предложить инновационное решение для этой проблемы».