Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу

Университет ИТМО и JetBrains запускают корпоративную магистерскую программу «Разработка программного обеспечения / Software Engineering». Также JetBrains начинает собственную подготовку студентов в бакалавриате Университета ИТМО по дисциплинам «Языки программирования» и «Машинное обучение» на 2-4 курсах факультета информационных технологий и программирования.

Действующие разработчики крупных ИТ-компаний Петербурга возьмут на себя руководство магистерской программой, которая предлагает студентам актуальные знания в области разработки ПО. Обучение построено таким образом, чтобы студенты научились сразу же применять полученные знания на практике, осваивать новейшие технологии и получили ценный опыт работы в условиях, максимально приближенных к реальным. Основная часть занятий будет проходить в офисе JetBrains. На летних каникулах магистранты смогут пройти стажировки в JetBrains и других компаниях. Также под руководством разработчиков JetBrains и компаний-партнеров студенты будут работать над проектами, многие из которых напрямую связаны с разработкой реальных продуктов.

«Мы работаем в тех отраслях, где компетенции необходимо получать непосредственно из первых рук. Поэтому Университет ИТМО трансформирует образовательную деятельность, развивая партнерство с лидерами индустрии и бизнеса. Запуск корпоративной магистерской программы совместно с компанией JetBrains — неслучайный и своевременный шаг, — сказала Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО. — Сегодня невозможно обучать компьютерным наукам в отрыве от реальных задач: знания устаревают очень быстро. Почти все наши преподаватели направления ИТ — работающие в компаниях специалисты. Это единственный способ готовить конкурентоспособных выпускников с передовыми компетенциями, нужными рынку».

JetBrains, один из лидеров в создании профессиональных инструментов разработки программного обеспечения, сотрудничает с Университетом ИТМО уже много лет. В 2017 г. Google признала язык программирования Kotlin, созданный специалистами компании, среди которых в том числе выпускники Университета ИТМО, официальным языком для разработки Android-приложений.

Программа «Разработка программного обеспечения / Software Engineering» включает как базовые курсы (алгоритмы, программирование, машинное обучение и другие), так и специализированные предметы, необходимые для решения современных задач ИТ-индустрии (глубокое обучение, информационный поиск, анализ изображений и другие). Успешное окончание магистратуры позволит студентам работать в самых разных сферах — от системного программирования до искусственного интеллекта. Выпускники направления, выбравшие науку, смогут продолжить свое обучение в аспирантурах российских и зарубежных университетов. А те, кто решил реализовать себя в индустрии, — начать карьеру в известных ИТ-компаниях, таких как JetBrains, «Яндекс» и других.

В 2018 г. на программе открыто 25 бюджетных мест. Вступительные испытания состоят из двух этапов: онлайн-теста из 12 задач по математике и программированию и собеседования. На личной встрече абитуриентам предстоит рассказать о своей мотивации, опыте программирования и научной работы, а также обсудить несколько теоретических вопросов и решить ряд задач.