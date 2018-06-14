Samsung объявила о начале продаж смартфонов Galaxy J4 и J6 в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфонов Galaxy J4 и J6 в России. Новинки можно приобрести в официальном онлайн-магазине Samsung, а также у партнеров компании на всей территории России. Стоимость Samsung Galaxy J4 составляет 12 990 руб., а Samsung Galaxy J6 – 15 990 руб. Модели доступны в черном, золотом и сером (только Galaxy J6) цветах.

Samsung Galaxy J4 – это классическая модель смартфона в пластиковом корпусе с отличным набором функций для ежедневного использования. Под большим (5,5 дюймов) сенсорным Super AMOLED экраном располагается кнопка управления «Home». Дисплей Galaxy J4 оптимален для работы с несколькими приложениями одновременно, для просмотра видео контента и серфинга в интернете.

Samsung Galaxy J6 – смартфон для тех, кто предпочитает производительность и эргономичный дизайн. В нем нет ничего лишнего: устройство оснащено Super AMOLED дисплеем (5,6 дюймов) с соотношением сторон 18.5:9, который занимает практически всю фронтальную поверхность смартфона. Разблокировать смартфон можно с помощью датчика отпечатка пальцев, расположенного на тыльной стороне прямо под камерой, или воспользовавшись функцией распознавания лица.

Обе новинки оснащены фронтальной и основной фотокамерами, с помощью которых можно делать селфи и снимать видео в высоком разрешении. Встроенная регулируемая LED-вспышка позволяет снимать фото даже в условиях низкой освещенности. Фронтальная камера Galaxy J6 (8 МП) с функцией «Селфи фокус» дает возможность обрабатывать снимки после съемки и настраивать размытие фона на фотографии. Благодаря разрешению основной камеры Galaxy J6 – 13 МП (F1.9) снимки получаются четкими и яркими.

Новые смартфоны стали более производительными – объем оперативной памяти увеличился до 3 ГБ. Встроенная память 32 ГБ позволяет хранить больше контента и установить больше приложений и игр. У смартфонов есть три слота для использования двух SIM-карт и microSD до 256 ГБ.