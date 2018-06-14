Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области

Разработки компаний-резидентов Фонда «Сколково» внедрят в пилотном режиме в больницах Новгородской области. Речь идет о новых методах диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Решение об использовании в государственных медицинских учреждениях региона разработок инновационных компаний принято во время визита в «Сколково» губернатора Новгородской области Андрея Никитина и представителей областного минздрава. Региональные власти провели переговоры с пятью резидентами Инновационного центра.

«Цифровая Медицина» — компания занимается различными видами диагностики онкологических заболеваний, такими как иммуногистохимия, иммунофлуоресценция, патоморфология. Она также реализует проект автоматизированного рабочего места для исследования тканей онкологических больных с использованием новейшего оборудования и разработкой программного обеспечения для анализа снимков опухолей в организме пациента.

«Кобрейн-Аналитика» — проект сотрудников Сколковского института науки и технологий («Сколтех»). Они создали платформу, которая диагностирует заболевания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть самообучается, анализируя поступающую к ней от медицинских организаций информацию.

«Интеллоджик» (Botkin.AI) — компания, научившая искусственный интеллект скринингу диагностических изображений злокачественных опухолей в организме человека. Включение в процесс диагностики ИИ позволяет снизить процент ошибок при постановке диагноза и, как следствие, смертность раковых больных;

НПП «Биочип» — средства диагностики онкологических заболеваний в формате биочипов. Они представляют собой закрытые защитной пленкой ячейки, в которых содержатся специальные белки. С их помощью врачи могут в короткий срок и с высокой точностью определить наличие или отсутствие в организме опухолей;

«Третье мнение» — одноименная виртуальная платформа со встроенной интеллектуальной системой, которая анализирует медицинские изображения. Причем над каждым типом снимков работает отдельная нейронная сеть.

По итогам переговоров было принято решение о тестировании Новгородской областной клинической больницей двух проектов – компаний «Кобрейн-Аналитика» и «Третье мнение». В областном клиническом онкологическом диспансере испытают разработку «Цифровой Медицины» и «Интеллоджик» (Botkin.AI). Решение НПП «Биочип» изучат в Старорусской центральной районной больнице. Большинство проектов будут внедрены уже в начале августа 2018 г.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов также подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между «Сколково» и Новгородской областью. Документ предусматривает совместную работу по созданию условий для развития стартапов в регионе, усовершенствованию местной законодательной базы в области инноваций и просветительской деятельности для распространения современных научно-технологических знаний.

Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда «Сколково», сказал: «Благодаря поддержке правительства Новгородской области мы наметили конкретную программу внедрения наших проектов в медицинских учреждениях региона. Мы рассчитываем, что на этом наше сотрудничество не закончится. В "Сколково" есть и другие разработки - не только в медицине, но и в образовании, сельском хозяйстве и других сферах. Мы продолжим работу в направлении внедрения инноваций и попытаемся найти новые точки соприкосновения».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, сказал: «Новгородская область достаточно интересна для пилотирования таких проектов. Мы — небольшие, поэтому сразу виден эффект от внедрения. У нас есть понимание того, как развиваться, улучшать экономику, поскольку мы являемся одним из регионов, находящихся на магистральном пути из Москвы в Санкт-Петербург. Мы будем оказывать всестороннее содействие в вопросе внедрения данных разработок».