Промсвязьбанк запустил переводы через голосового помощника Siri

Промсвязьбанк запустил в мобильном банке функцию денежных переводов через голосового помощника Siri на платформе iOS. Переводы с помощью Siri доступны в последней версии мобильного приложения PSB-Mobile на устройствах под управлением iOS 10.3 и выше с поддержкой технологий аутентификации по отпечатку пальца (TouchID) или распознаванию лица (FaceID).

Чтобы перевести деньги с помощью Siri, надо вызвать Siri и произнести простую команду, указав получателя и сумму перевода. Например, «Привет, Siri, переведи Егору 500 рублей». Siri выберет адресата перевода из числа клиентов Промсвязьбанка из книги контактов на мобильном устройстве и предложит совершить перевод. Если под запрос подходят несколько записей в списке контактов, Siri даст варианты на выбор.

Для обеспечения безопасности переводы с помощью Siri в мобильном приложении Промсвязьбанка осуществляются только после разблокировки телефона владельцем.

«Siri переведет деньги минимум за 5 секунд, это простой, быстрый и интуитивно понятный вариант общения с банком, — сказал руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — В нашей повседневной жизни мы все чаще пользуемся виртуальными помощниками и голосовыми технологиями. Их интеграция в банковские сервисы уже переходит из разряда "Wow!"-технологий в категорию базово необходимого».

Новая версия мобильного приложения Промсвязьбанка для iPhone доступна в App Store.