Europcar внедрит технологию Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов

Smart Engines объявила о начале проекта по внедрению технологии Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов в Europcar Mobility Group, одной из крупнейших сетей по прокату автомобилей. Решение будет использоваться при оформлении документов на аренду автомобилей и договоров с водителями.

На базе Smart IDReader будет реализован сервис, который позволяет находить на изображении документы и распознавать данные. Речь идет об изображениях, полученных сканированием и фотографированием. Распознанные данные будут использоваться для заполнения различных форм при оформлении документов в информационных системах компаний Europcar.

В рамках данного сервиса, документы клиента сканируются и передаются в информационную систему компании Europcar. Технология Smart IDReader, внедренная в систему, позволяет распознать данные документов и заполнить формы, исключает ручной ввод, существенно сокращает время на процедуру оформления заказа и минимизирует потенциальные ошибки при ручном вводе.

По условиям сотрудничества сервис распознавания документов позволит извлекать данные второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ и всех действующих в России видов водительских удостоверений. Для удобства пользователей для каждого распознанного поля документа показывается оценка уверенности его распознавания. Время распознавания одного документа на изображении составляет менее 1 секунды.

В дальнейшем планируется использовать возможности технологии Smart IDReader для распознавания документов в видеопотоке в мобильных приложениях.