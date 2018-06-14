Cloud4Y представил услугу «Видеоконференции» по модели SaaS

Cloud4Y, облачный провайдер для создания новых возможностей в решении клиентами корпоративных задач в области продаж, маркетинга и образования, объявил о запуске новой услуги «Видеоконференции».

Облачный сервис «Видеоконференции как услуга» позволяет пользователям делиться своими аудио, слайдами, чатами, видео и рабочим столом со своими клиентами, коллегами и партнерами. Презентаторы имеют возможность отображать аннотации, масштабировать, выделять, рисовать и писать на презентациях, делая акценты более ясными. Для получения обратной связи от участников конференции используется встроенный функционал опроса. Кроме того, конференции и вебинары могут быть записаны и быть доступными для последующего просмотра.

Услуга предоставляется как готовый к использованию сервис и рассчитана на любое количество пользователей. Благодаря эластичности и масштабируемости облака в случае необходимости выделяемые ресурсы могут быть увеличены по требованию клиента в самый короткий срок.

Количество веб-камер, которые можно использовать в сеансе, не ограничено. Однако, в зависимости от задач и количества пользователей может потребоваться увеличение полосы пропускания, а также выделение дополнительных ресурсов CPU, RAM и HDD.

Сервис предоставляется по месячной подписке с ИТ-инфраструктурой, согласно выбранному тарифному плану. Так, для проведения видеоконференций, ограниченных 50 пользователями, рекомендуется конфигурация в рамках тарифа: 3 ЦП, 6 ГБ ОЗУ, 100 ГБ на жестком диске и интернет канал 40 Мбит/с.