«Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018

В России 14 июня 2018 г. стартует чемпионат мира по футболу. К этому событию в «Навигаторе» появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни состязаний. Там можно увидеть, как изменится схема движения в Москве и других городах — участниках чемпионата.

Данные о перекрытиях учитываются при построении маршрутов, поэтому водителю не нужно самому искать варианты объезда. А если он захочет попасть на одну из перекрытых улиц, «Навигатор» покажет, до какого места удастся проехать, а какой участок пути будет закрыт. Водитель сможет перейти на слой парковок и посмотреть, где оставить машину.

В «Навигаторе» есть данные о перекрытиях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону. Скачать приложение можно в App Store и Goоgle Play.

Рассказывать о событиях, связанных с чемпионатом, будут и другие сервисы «Яндекса». Расписание игр и турнирные таблицы можно посмотреть прямо в результатах поиска. На «Яндекс.Новостях» появится специальный раздел, где можно будет следить за событиями чемпионата.