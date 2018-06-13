В Viber появилась новая функция для любителей футбола

Viber, популярное приложение для обмена сообщениями, представило новые возможности для общения любителей футбола. Теперь пользователи смогут посоревноваться в предсказании результатов футбольных матчей непосредственно в мессенджере. Запуск игры приурочен к Чемпионату Мира 2018 в России.

Среди ярых футбольных болельщиков существует давняя традиция составлять таблицы лидеров, стремясь угадать исход матчей того или иного чемпионата. Своими прогнозами, особенно подтвердившимися, они непременно делятся с друзьями и другими знатоками футбольного мира. Одни предпочитают вести таблицы в Excel, другие на обычной школьной доске, а поколение постарше и вовсе делает пометки в блокнотах.

Новая функция в чатах Viber «Таблица лидеров» позволит следить за ходом матчей в режиме реального времени, а также просматривать результаты и рейтинги непосредственно в приложении. Пользователи со всего мира получат возможность общаться и соревноваться между собой в групповых чатах на автоматически обновляемой таблице лидеров.

Ставки будут оцениваться с помощью системы баллов. Например, если пользователь угадал победителя, но ошибся со счетом, ему все равно будет присужден один балл. В случае, если счет предсказан корректно – 3 балла. Авторы правильных прогнозов получат призы от Viber: тысячи бесплатных стикерпаков, ваучеры на фильмы в формате HD от Rakuten TV, кредиты Viber Out и многое другое. Пользователь, набравший наибольшее количество баллов, получит звание «Лучший футбольный фанат мира» и эксклюзивные билеты на матч «Эль-Класик» следующего сезона на стадионе «Камп Ноу». Специально разработанный чат-бот будет оповещать болельщиков о результатах, а также напоминать о возможности сделать новые прогнозы.

«Для футбольных болельщиков это по-настоящему волнительный месяц, когда все внимание сосредоточено на матчах. Мы – тоже фанаты футбола и считаем своим долгом подарить любителям спорта со всего мира новые возможности общаться и выражать эмоции в чатах Viber. Мы призываем забыть о скучных записях на досках и в блокнотах, и вместо этого разжечь дух азарта в таблицах лидеров для групповых чатов и испытать на себе новый подход к общению в Viber», – сказал Джамел Агауа, генеральный директор Viber.