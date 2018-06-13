«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге

«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении стоимости услуг для клиентов, выезжающих в страны СНГ и Грузию. Теперь абоненты оператора могут пользоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях.

Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекистан, доступны к подключению 50 МБ интернет-трафика на день за 399 руб. Объем пакета «Интернет на поездку» увеличился до 200 МБ и стоит 1499 руб. В Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии и Таджикистане 100 МБ интернет-трафика стоят 299 руб. в сутки, а 500 МБ на всю поездку обойдутся абонентам «Тинькофф Мобайл» в 1299 руб.

Кроме того, оператор снижает цены и на опцию «Безлимитные мессенджеры на день», которая позволяет совершать неограниченное количество аудиозвонков и отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «Тамтам» и IMO.IM. В Узбекистане стоимость такого пакета составляет 149 руб., в остальных странах – 79 руб.

На территории стран СНГ и Грузии «Тинькофф Мобайл» также предлагает обновленные цены на голосовые вызовы. Так, минута входящего или исходящего вызова в Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии и Таджикистане теперь стоит 19,9 руб., в Узбекистане – 39,9 руб. Во всех странах клиенты оператора могут подключить суточный пакет из 30 входящих минут за 59 руб., который автоматически отключается при возвращении в Россию.

«Тинькофф Мобайл» одновременно снижает стоимость отправки SMS из Молдавии и Узбекистана – одно текстовое сообщение обойдется абоненту в 9,9 руб. Таким образом, во всех странах СНГ оператор предлагает единую цену на исходящие SMS.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл», сказал: «Мы делаем все, чтобы наши абоненты не меняли привычный профиль потребления и комфортно себя чувствовали за пределами России. Сегодня мы снизили цены в соседних государствах – Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии, тем самым сделав международный роуминг еще более доступным. Уверен, что как в деловых, так и в частных поездках наши клиенты в этих странах будут активно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом, не дожидаясь подключения к Wi-Fi, что позволит им всегда оставаться на связи».

Подробная информация о тарифах и сервисах оператора за границей доступна на сайте компании в разделе «Роуминг».