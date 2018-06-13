Orange объявил о завершении сделки по приобретению Business & Decision

Orange, один из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, объявил о завершении сделки по приобретению 59,1% акций международного системного интегратора Business & Decision, принадлежащего семейной группе Бенсабат (Bensabat). Покупка была совершена через дочернюю компанию Network Related Services по 7,7 евро за акцию. В дополнение к сделке Orange получит возможность приобрести оставшиеся 4,88% капитала после завершения текущей процедуры наследования.

В соответствии с необходимыми требованиями, Orange предоставит французскому регулятору (Комиссии по надзору за финансовым рынком – AMF) публичное тендерное предложение по цене 7,93 евро за акцию. Консалтинговое агентство Ledouble, независимый эксперт Совета Директоров Business & Decision, подчеркнуло справедливость расценки, предложенной миноритарным акционерам.

На основании отчета Ledouble, весь состав Совета Директоров Business & Decision рекомендовал акционерам разместить собственные доли компании в упрощенном публичном тендере Orange. После завершения сделки Совет Директоров был полностью обновлен за счет привлечения независимого директора и трех представителей Orange Group. Беатрис Фелдер (Béatrice Felder) была назначена на должность генерального директора, Валери Лафдал (Valérie Lafdal) стала заместителем генерального директора по Франции.