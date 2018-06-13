Delta Electronics представила решения для облачных и периферийных ЦОД

Delta Electronics, один лидеров в области решений для терморегулирования и управления электропитанием, представила на выставке цифровых инноваций CeBIT-2018 решения для инфраструктуры облачных и периферийных центров обработки данных, являющиеся фундаментом цифровой экономики.

Источники бесперебойного питания, представленные модульной серией DPH мощностью 500 кВА и моноблочной серией DPS с литий-ионными батареями мощностью 600 кВА, удовлетворяют требованиям облачных центров обработки данных. В новых ИБП серии RT также применены литий-ионные аккумуляторные батареи с высокими показателями по энергетической плотности — до 51,8 кВт⋅ч на 19-дюймовую стойку, что существенно снижаюет общую стоимость владения инфраструктурой. Такие ИБП мощностью от 10 до 20 кВА идеально подходят для распределенных периферийных ЦОД.

В экспозиции Delta Electronics представлены: модульные (DPH 500 кВА) и моноблочные (DPS 600 кВА) источники бесперебойного питания, которые демонстрируют уникальные показатели по плотности мощности, энергоэффективности и надежности; новые литий-ионные аккумуляторные батареи, помогающие снизить общую стоимость владения инфраструктурой ЦОД; шинопровод серии BR, обеспечивающий надежное подключение к низковольтной сети; Delta InfraSuite Manager (DCIM), комплексная система мониторинга и управления инфраструктурой ЦОД, отвечающая за электропитание, энергоэффективность, ИТ-оборудование и состояние окружающей среды в помещениях; коммутаторы серии AGC7648 для ЦОД, интернет-провайдеров и крупных предприятий, которые Delta выпускает под брендом Agema в составе линейки Open Networking Solutions; новые ИБП Delta серии RT мощностью 10-20 кВА и серии HPH мощностью 200 кВА демонстрируют высокий КПД преобразования (до 96,5%) для малых и средних периферийных приложений. ИБП Delta RT 10-20 кВА — самые компактные в своем классе (20 кВА в стойке 2U) и подходят для защиты интегрированных систем электропитания; прецизионные кондиционеры Delta серии RowCool — это решение для охлаждения 600-мм шкафов в помещениях ЦОД. Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения помогают снизить расход электроэнергии.

«Интернет вещей развивается настолько стремительно, что ресурсы многих ЦОД уже не справляются с гигантскими объемами данных. Централизованные локальные ЦОД больше не способны обслужить весь трафик, поступающий с миллиардов устройств, непрерывно генерирующих огромное количество информации, которую надо хранить и обрабатывать. Так, один из глобальных лидеров в области услуг colocation в Азиатско-Тихоокеанском регионе недавно выбрал наши решения для построения контейнерных ЦОД своей сети периферийных вычислений», — сказал Джеки Чан, президент Delta и генеральный менеджер по региону EMEA.

Чарльз Цай, глава подразделения Delta MCIS, отметил: «Тенденции, которые выдвигают на первый план облачные и периферийные вычисления, уже нашли отражение в спросе клиентов, покупающих наши решения в Европе. Так, в прошлом году испанская компания Atos, глобальный лидер в области цифровизации, внедрила модульные ИБП Delta Electronics для защиты своего мегаваттного ЦОД».