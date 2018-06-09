«Первый БИТ» автоматизировал более 200 рабочих мест в «Проект-технике»

«Первый БИТ» внедрил в «Проект-технике» решение «БИТ.Финанс для 1С:Управление предприятием ERP 2». Система позволила корпорации автоматизировать процессы бюджетирования, казначейства и контроля платежей. Тем самым была повышена прозрачность, качество и скорость обработки информации.

Ранее процесс согласования договоров и заявок на расходование денежных средств в «Проект-технике» проводился в нескольких разных программных продуктах. Это плохо влияло на скорость обработки данных и качество принятых решений. Поэтому руководство корпорации поставило задачу создания единой информационной системы.

Реализацию этого проекта доверили специалистам «Первого БИТа» из проектного офиса «Павелецкая». За февраль–октябрь 2017 г. им удалось внедрить подсистемы «Бюджетирование» и «Казначейство», а также продукт «1С:Документооборот». В результате было автоматизировано более 200 рабочих мест в корпорации.

«В связи с масштабами внедрения и спецификой работы предприятий корпорации требовалось уникальное решение, – сказал директор по финансам корпорации «Проект-техника» Алексей Глухов. – В итоге мы получили единую информационную систему, в которой содержится управленческая информация по всем объектам учета в разрезе необходимых аналитик».

«Проект был сложным, но мы справились с ним на пять баллов. Были исполнены все пожелания корпорации, – отметил руководитель проектного офиса «Павелецкая» компании «Первый БИТ» Сергей Вересов. – Крупным компаниям жизненно необходимо использовать ERP-системы. Они оптимизируют деятельность компании и позволяют усилить ее конкурентные преимущества».