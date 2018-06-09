Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана

Navitel объявила о выпуске обновленных карт России, Беларуси, Казахстана релиза Q2 2018.

Карта России релиза Q2 2018 содержит 161 255 городов и населенных пунктов, в том числе 18 661 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Дополнена база Полезных Объектов Инфраструктуры — на обновленной карте отмечено 1 301 299 POI. Протяженность дорожного графа составила 3 915 162 км. Для поиска доступны 9 799 317 уникальных адреса.

На карте России обновлены карты городов проведения Чемпионата мира по футболу: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Добавлены новые дороги, развязки и инфраструктурные объекты, построенные к турниру. Обновлены шоссе и автомагистрали между всеми городами проведения Чемпионата.

Добавлена актуальная информация по адресам 224 населенных пунктов и городов России. Обновлена информация о камерах фиксации нарушений на трассах Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев и Республики Алтай.

Актуализирована маршрутизация в городах: Барнаул: запрет на сквозное движение на участках улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной поляне; Иркутск: одностороннее движение транспорта на участке улицы Грязнова; Кемерово: изменение движения на пересечении проспекта Советского и улицы Орджоникидзе; изменение скоростного режима на улице Терешковой, у дома № 41, проспекте Шахтёров у дома № 59А; новые камеры фиксации нарушений; Коченево: изменение направления движения по улице Свердлова; одностороннее движение транспорта на улице Банковской. Красноярск: Николаевский мост; закрытие проезда вдоль Центрального парка на улице Горького; новый светофор на кольце улицы 9 Мая; Новосибирск: двустороннее движение на улице Советской; новый участок дороги от улицы Краузе до Северного объезда; Хабаровск: одностороннее движение транспорта на участке от улицы Королева до Краснореченской; Южно-Сахалинск: улица Угольная переименована в проезд имени Михаила Юрьевича Зацаринного; В Тверской и Новгородской областях был добавлен новый участок трассы М11.

В Забайкальском крае изменены названия 13 населённых пунктов. В Иркутской области деревня Майская переименована в село Майск. В Новосибирской области детализирована новая дорога между рабочим посёлком Коченево и поселком Светлый. В Кемеровской области детализирована развязка между населенными пунктами Киселевск и Терентьевская.

Добавлено автомобильное соединение Крыма с Краснодарским краем через Крымский мост.

Карта Беларуси содержит 27 410 города и населенных пункта. Из них 25 212 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 2 050 241 уникальных адреса. На карту нанесены 66 422 POI. Протяженность дорожного графа составила 286 305 км.

Обновлена дорожная сеть и адресная база Беларуси. Актуализированы данные POI.

Карта Казахстана содержит 9 776 городов и населенных пунктов. Из них 256 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 343 729 уникальных адресов. В карту включено 21 508 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 261 391 км.

Актуализированы адресная база и дорожная сеть города Алматы и Алматинской области.

Обновлена карта города Костанай.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q2 2018 работают только с версией Навител Навигатор 9.7.2493 и выше.