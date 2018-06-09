«Мегафон» объявил о завершении сделки по созданию «МФ Технологии»

«Мегафон», российский оператор сотовой связи, объявил о завершении сделки по созданию совместного предприятия со структурами Газпромбанка, Госкорпорации «Ростех» и USM Holdings. Новая структура «МФ технологии» (МФТ) займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. О решении о создании этого предприятия стороны объявили 8 мая 2018 г.

В соответствии с условиями сделки (далее «Сделки»), в уставный капитал новой структуры «Мегафон» внес 11 500 100 принадлежавших ему акций класса А Mail.Ru Group Limited (Mail.Ru), составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. Для целей сделки, 11 500 100 акций класса А Mail.Ru составили 100% капитала МТФ и были оценены в $450 млн.

В рамках Сделки, Lefbord Investment Limited (далее Lefbord), 100% дочерняя компания «Мегафона» и текущий акционер МФТ, сегодня продала 35% акций МФТ Газпромбанку и 9% акций - USM Holdings. «Ростех» приобрел у Leftbord 11% акций МФТ. В результате Сделки, у Lefbord остается 45% акций МФТ. От продажи 55% акций в МФТ Компания получит денежные средства в размере $247,5 млн до учета налогов, которые будут направлены на финансирование капитальных затрат и погашение долговой нагрузки Компании.

Создание совместного предприятия лидерами бизнеса в ключевых секторах, формирующих инфраструктуру цифровой экономики, позволит партнерам реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять решения на основе технологии блокчейн и интернета вещей. Партнеры сосредоточатся на разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ, активно используя компетенции и финансовые возможности Газпромбанка.

«Выделение "МФ Технологии" в самостоятельную структуру – это естественный шаг на пути реализации нашей корпоративной стратегии для достижения амбициозной цели цифрового лидерства. Благодаря созданию совместного предприятия мы получаем доступ к капиталу и создаем платформу для реализации инновационных финтех-решений. В рамках подготовки к сделке мы проанализировали все аспекты новой структуры с международными правовыми консультантами и считаем ее оптимальной для всех участников. Партнеры приняли решение, что создание компании "МФ Технологии" не повлияет на систему корпоративного управления, процедуры принятия решений, бизнес-стратегию и управленческую команду Mail.Ru Group», – отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафона».

«Мы уверены, что совместно с партнерами по МФТ сможем внести значительный вклад в развитие цифровой экономики. Мы довольны текущей стратегией Mail.Ru Group и поддерживаем существующую структуру корпоративного управления Mail.Ru Group как и текущий менеджмент. Будем рады найти взаимовыгодные формы сотрудничества для создания как финансовых продуктов для населения, так и решений для бизнеса в интересах всех участников предприятия. Любое партнерство с компанией будет реализовываться на рыночных условиях и должно усиливать продуктовое предложение Mail.Ru и способствовать росту капитализации компании», – отметили в пресс-службе Газпромбанка.

«Прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты – одно из направлений стратегии Госкорпорации. "Ростех" является ключевым участником госпрограммы "Цифровая экономика" по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", поэтому партнерство в МФТ даст нам возможность применить наш опыт в области разработки и внедрения цифровых технологий», – отметили в пресс-службе «Ростеха».