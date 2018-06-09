«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

«Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения чемпионата – с 13 июня по 15 июля 2018 г. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018.

«Матч! Ультра» будет вещать в сверхвысоком качестве. Канал уникален тем, что 24 часа в сутки будет транслировать матчи FIFA 2018, а между ними зрителям будут доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о Мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018 будет в первую очередь появляться на тематическом канале «Матч! Ультра» и лишь затем – на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».

В эфире канала появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8-ой студии «Останкино», которая знакома зрителям по таким проектам как «8-16», «Разогрев», «Английский акцент» и другим программам, выходящим на тематическом канале «Наш футбол». В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» – у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.

«Для современного зрителя качество телевизионной картинки является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента. Чемпионат мира – важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100% футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков», – сказал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

«Мы рады подарить зрителям нашего «Интерактивного ТВ», среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 – и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

На период проведения мундиаля канал заменит «Матч планета», вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.