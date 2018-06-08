PROMT выпустила приложение для волонтеров проекта «Город ГОТОВ»

PROMT, российский разработчик лингвистических ИТ-решений, присоединился к проекту «Город ГОТОВ» – общественной кампании, направленной на объединение усилий органов власти, бизнеса и широких слоев общества на Чемпионате мира по футболу и реализуемой при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В рамках договоренности PROMT выпустил специальное мобильное приложение «PROMT Волонтер», которое поможет добровольцам ЧМ успешно работать на мундиале. Этот удобный мобильный переводчик включает тематические разговорники и словари, позволяющие волонтерам легко общаться с гостями Чемпионата. Приложение будет доступно для скачивания в период проведения ЧМ 2018 совершенно бесплатно.

«PROMT Волонтер» работает и в режиме «Диалог», позволяющем общаться на 19 мировых языках. С помощью этого режима волонтеры смогут рассказать о достопримечательностях Петербурга, помочь в экстренных ситуациях, сориентировать в сфере обслуживания и решить важные организационные вопросы, беспрепятственно обойдя любые языковые барьеры.