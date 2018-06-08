ПО Aspen Edge Connect и Cloud Connect доступно в составе aspenONE 10.1

Aspen Technology объявила об общей доступности программных продуктов Aspen Edge Connect и Aspen Cloud Connect в составе последней версии 10.1 программного обеспечения aspenONE. Семейство решений Aspen Connect создает устойчивую инфраструктуру промышленного интернета вещей (IIoT), которая масштабируется от проектирования до производства, предоставляя для ресурсоемких компаний low-touch приложения на основе высокоэффективной аналитики и машинного обучения. Данные приложения работают в подключенной высокопроизводительной среде данных, установленные на устройствах заказчика, или в облаке, что оптимизирует сеть и хранение.

Программное обеспечение Aspen Edge Connect является аппаратно-агностическим, поддерживает Linux и Windows на большинстве периферийных устройств и работает с современными и устаревшими промышленными элементами управления, помогая избежать дорогостоящих сбоев, приводящих к замене оборудования.

Aspen Cloud Connect является серверным ПО и поддерживает широкий спектр коммуникационных протоколов для сбора, отбора и анализа данных из исторических архивов, озер данных (data lakes) и других источников.

Aspen Cloud Connect работает с учетом данных по производственному процессу, оборудованию и целому предприятию с помощью ПО aspenONE Manufacturing Execution (MES) и Asset Performance Management (APM) для поддержки масштабируемого, устойчивого развертывания и разработки приложений.

«Наиболее важные бизнес-решения требуют достоверной и полезной информации на основе собранных данных, что сегодня возможно только с помощью машинного обучения и передовых аналитических решений», - сказал Кит Флинн (Keith Flynn), старший директор по управлению продуктами, R&D - Architecture & Security. «IIoT-решения с поддержкой искусственного интеллекта на базе краевых и облачных вычислений все чаще помогают компаниям повысить надежность промышленных активов и операционную эффективность, а также максимизировать производительность с меньшими затратами и стабильным уровнем качества продукции. Компании-лидеры уже сейчас используют возможности науки о данных для получения прибыли и повышения устойчивости бизнеса. Aspen Edge Connect и Aspen Cloud Connect позволяют предприятиям обеспечивать рентабельность инвестиций, используя данные для оптимизации промышленных активов и достижения устойчивого операционного совершенства».

Семейство решений Aspen Connect является последним дополнением к программным решениям AspenTech для оптимизации промышленных активов, которые помогают компаниям расширять свои границы производительности и управлять активами более оперативно, безопасно, долговечно и экологично. AspenTech работает с клиентами, чтобы расширить охват оптимизации за счет сочетания опыта моделирования производственных процессов, передовых аналитических решений и технологий машинного обучения.