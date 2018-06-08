Опросное приложение Itella Connexions распознает документы с помощью Smart Engines

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader на протяжении двух лет успешно используется в корпоративном мобильном приложении компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Работы по интеграции библиотек распознавания Smart Engines выполнили разработчики iOS приложения для ФМИ специалисты компании Itella Connexions.

Мобильное приложение ФМИ предназначено для проведения опросов и различных маркетинговых мероприятий компании на всей территории России. Одной из его ключевых задач является сбор персональных данных анкетируемых. До внедрения технологий автоматического распознавания ввод данных из документов осуществлялся вручную.

В приложении ФМИ на базе технологий Smart Engines реализовано распознавание паспорта гражданина РФ и всех действующих в России видов водительских удостоверений. Для того чтобы внести данные при проведении опроса человек сам предоставляет свой документ, показывая его камере планшета представителя ФМИ на 1-3 секунды. За это время все необходимые данные автоматически извлекаются и вносятся в соответствующие поля регистрационной формы приложения.

Распознавание документов с помощью Smart IDReader осуществляется в видеопотоке на планшете в реальном времени без передачи изображений на обработку в облако или на сервер. Технологии распознавания Smart Engines не требовательны к вычислительным ресурсам и оптимизированы для работы даже на мобильных устройствах, оснащенных видеокамерами с низким разрешением.

Приложение ФМИ, оснащенное функцией распознавания документов, рассчитано на работу на планшетах iPad начиная со 2 поколения.

Руководитель отдела цифрового маркетинга и CRM ФМИ Андрей Алешин отметил: «Решение компании Smart Engines по распознаванию документов в видеопотоке является инновационной разработкой, которая обеспечивает высокое качество распознавания данных и соответствует современным трендам интенсивного наращивания функционала мобильных сервисов».