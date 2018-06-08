Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий»

«Эвотор» запустил специальное приложение для своих онлайн-касс, которое помогает предпринимателям удобно работать с документами из ФГИС «Меркурий». Приложение позволяет получать ветеринарные документы на продукцию и обрабатывать их непосредственно через кассу. Приложение разработано компанией «Визард-Софт».

«Меркурий» — это аналог ЕГАИС для товаров животного происхождения. С 1 июля 2018 года все компании и предприниматели, которые торгуют такими товарами – производители, магазины, рестораны, кафе, в том числе и в государственных учреждениях – должны зарегистрироваться в системе.

Приложение можно скачать из магазина «Эвотор.Маркет». Приложение платное – 700 рублей в месяц, бесплатный пробный период – 1 месяц. Пользователи, купившие приложение, получают безлимитную техподдержку по всем вопросам, связанным с ФГИС «Меркурий», включая консультацию по работе в веб-интерфейсе. Таким образом, пользователь получает гарантию решения всех проблем с новыми правилами работы.

Все устройства включены в реестр ФНС и соответствуют новым требованиям закона №54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники, согласно которому малый бизнес должен установить онлайн-кассы до 1 июля 2018 года в рамках второго этапа кассовой реформы. Это современные смарт-терминалы, которые, помимо стандартных базовых функций кассы, с помощью приложений умеют формировать управленческие отчеты, вести учет товаров, управлять ассортиментом, контролировать работу сотрудников, реализовывать скидочные программы, продавать алкоголь через систему ЕГАИС, принимать платежи по картам и через другие платежные системы и пр.

«Принцип «Эвотора» – дать предпринимателю все необходимые инструменты для ведения бизнеса и иметь возможность настраивать свою деятельность под изменения законодательства. Очень важно, что при любых изменениях предпринимателю не нужно покупать новое оборудование, а достаточно скачать на кассу соответствующее приложение из «Эвотор.Маркета». Под новые правила работы с товарами животного происхождения попадает вся продуктовая розница – это сотни тысяч компаний, и наши сервисы существенно облегчат для них переход на новые требования закона», - сказал Вячеслав Предыбайло, директор проектов «Эвотор».