МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM

amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM.

Интеграция ВАТС МТТ на платформе amoCRM позволяет оптимизировать работу коммерсантов и качество обслуживания клиентов заказчика.

«Мы стремимся дать нашим пользователям максимально гибкие возможности в области использования ВАТС внутри CRM-экосистем. Интеграция наших инструментов в популярные, удобные платформы онлайн-продаж – это именно та взаимовыгодная стратегия, при которой и клиенты, и наши партнеры получают максимум от решений МТТ, выводя свой бизнес на новый уровень», – отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

Среди преимуществ, интегрированных в amoCRM инструментов МТТ, компания отметила: возможность принимать и совершать звонки через Виртуальную АТС МТТ Бизнес непосредственно в amoCRM; повышение скорости работы менеджеров на телефонах вдвое, за счет набора номера в один клик; создание персональных коммерческих предложений по карточкам личных данных клиентов и повысить качество обслуживания; ведение статистики звонков, запись и прослушивание разговоров, контроль работы каждого сотрудника; экономия на услугах связи за счет выгодных тарифов МТТ и возможность пользоваться бесплатной корпоративной связью, так как звонки в аmoCRM оцениваются по тарифам IP-телефонии. Это значительно дешевле услуг операторов проводной и сотовой связи, при этом качество связи не зависит от качества интернет канала до абонента. Все внутренние разговоры коллег – бесплатны.