МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира

МТС и Ericsson объявили о запуске на действующей сети МТС в семи из 11 российских городов, принимающих матчи мирового первенства по футболу, крупнейшей в Европе сети на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, которое до пяти раз увеличит емкость сети и обеспечит десяткам тысяч болельщиков качественный доступ к скоростному мобильному интернету на большинстве современных моделей смартфонов.

Технология Massive MIMO будет широко использоваться в сетях связи пятого поколения. Это решение за счет использования на базовых станциях множественных антенных элементов увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус её покрытия при передаче данных благодаря одновременному формированию на одной частоте управляемых узконаправленных радиолучей от базовой станции сразу к нескольким абонентским устройствам.

МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в семи из 11 городов турнира: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Оператор умощнил емкость сети в местах массового скопления болельщиков и активного потребления трафика: вокруг стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и возле туристических достопримечательностей. Для обеспечения устойчивого покрытия базовые станции AIR 6468 Ericsson установлены на более чем 40 площадках.

В радиусе действия базовых станций Massive MIMO работает большинство современных моделей смартфонов с поддержкой диапазона LTE-TDD 2600. На сегодня доля таких смартфонов в сети МТС в крупных российских городах составляет в среднем около 70% от общего количества 4G-устройств.

«Запуск на оборудовании Ericsson крупнейшей в Европе сети Massive MIMO в семи российских городах чемпионата – серьезный вклад МТС в подготовке инфраструктуры страны к главному спортивному событию года. Мы уже сегодня внедрили на нашей коммерческой сети это 5G-решение, которое будет широко использоваться в стандарте пятого поколения, - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. - Технология Massive MIMO в разы увеличивает емкость сети, что позволит десяткам тысяч болельщиков одновременно в одном месте комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом без потерь в качестве».

«Уже совсем скоро сотни тысяч футбольных болельщиков смогут получить представление о том, какими будут услуги связи нового поколения, благодаря технологии Massive MIMO, развернутой в сети МТС в семи городах проведения матчей. Качество передачи данных окажет большое влияние на общее впечатление от чемпионата. Вместе с МТС мы вывели пользовательский опыт на новый уровень и обеспечили болельщиков мобильными услугами отличного качества во время игр, в фан-зонах и других местах», - отметил старший вице-президент Ericsson, глава региона Европа и Латинская Америка Арун Банзал.

Кроме Massive MIMO, МТС и Ericsson запускают к Чемпионату еще одно 5G-решение - на стадионе в Ростове-на-Дону установлены базовые станции LTE FDD1800/2600 на основе технологии Elastic RAN. Её использование увеличивает средние скорости доступа и емкость сети за счет работы мобильных устройств одновременно от нескольких соседних базовых станций.

Основные фрагменты сети Massive MIMO: Москва. Территории вокруг стадионов «Лужники» и «Открытие Арена»; аэропорт Шереметьево; Белорусский вокзал; Парк Победы; Центральный дом художника; Москва-Сити (ул. Тестовская, 8); Санкт-Петербург. Территория возле стадиона «Санкт-Петербург»; Московский вокзал; фан-зоны на Дворцовой площади (со стороны пл. Конюшенная, 1; наб. р. Мойки, 37; наб. Макарова, 2; ул. Гороховая, 2/6); Казань. Стадион "Казань Арена" и территория вокруг него; фан-зона на ул. Декабристов, 2; Ростов-на-Дону. Территория вокруг стадиона «Ростов Арена»; привокзальная площадь; фан-зоны на ул. Суворова, 119/80 и пл. Театральная, 4 и 46; Нижний Новгород. Территория возле стадиона «Нижний Новгород»; фан-зоны на пл. Максима Горького и пл. Минина; Екатеринбург. Территория вокруг стадиона «Екатеринбург Арена» и ул. Горького, 31; Самара. Территория вокруг стадиона «Самара Арена», фан-зоны на пл. Куйбышева и ул. Фрунзе, 165.