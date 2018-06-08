«КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар»

«КРОК» завершил проект по обеспечению комплексной безопасности парковой зоны стадиона ФК «Краснодар», общая площадь которой составляет 22,7 га. Решение включает в себя системы аварийной телефонной связи, охранного видеонаблюдения, а также системы физической и пожарной безопасности для кафе и амфитеатра.

Новый парк — первое общественное пространство такого масштаба, построенное в городе Краснодар за последние 30 лет. Главной задачей специалистов КРОК стало создание «безопасной среды» для максимально комфортного отдыха посетителей. Для организации визуального контроля периметра и площади объекта, предупреждения неправомерных действий, а также фиксации тревожных ситуаций и расследовании преступлений КРОК внедрил систему видеонаблюдения с максимальным обзором всей территории парка. Было установлено более 250 видеокамер, обеспечивающих изображение высокой четкости и предназначенных для работы в сложных погодных условиях. Технические характеристики оборудования позволяют масштабировать и расширять решение до, например, применения сценариев видеоаналитики с любыми необходимыми детекторами.

С целью своевременного оповещения людей о возникновении нештатной ситуации (пожар, стихийное бедствие, угроза террористического акта и т.д.) КРОК реализовал зональную систему озвучивания. Чтобы любой из посетителей в случае чрезвычайного происшествия мог мгновенно связаться с охраной, на всей территории парка установлены вызывные панели аварийной телефонной связи. Помимо этого, КРОК обеспечил безопасность посетителей летнего амфитеатра и кафе, расположенных в парке. Здания были оснащены контролем доступа, охранной и тревожной сигнализацией, пожарной сигнализацией, аварийной связью, оповещением, радиофикацией, охранным видеонаблюдением, а также системами ЛВС, СКС, АТС.

Все реализованные системы интегрированы с центром управления стадиона (ЦУС), созданным КРОК в рамках построения инженерной и ИТ-инфраструктуры стадиона ФК «Краснодар». Это позволяет службе безопасности наблюдать за объектом в режиме реального времени, достоверно оценивать ситуацию и оперативно реагировать в случае нештатных ситуаций. Кроме того, тревожные сигналы из ЦУС автоматически передаются в главное подразделение МЧС России по Краснодарскому краю.

«Новый парк вошел в десятку крупнейших парков Краснодарского края. Мы понимали, что сразу после открытия он станет одним из самых популярных мест города. Поэтому было крайне важно создать для посетителей безопасную среду. Специалистам КРОК удалось не только обеспечить комплексную безопасность всего паркового пространства, но и реализовать эффективные технологические решения, не нарушая единство сложного концептуального дизайна», — отметил Алексей Катриченко, начальник отдела слаботочных систем стадиона ФК «Краснодар».

Особенное внимание уделялось интеграции решения в уникальный дизайн парка, разработанный немецкими архитекторами. Для этого КРОК первым в России использовал технологию Powered Fiber Cable System компании CommScope. Гибридная система (совмещение оптоволокна и электрического проводника) позволяет осуществлять одновременную передачу электропитания и связи до удаленных сетевых устройств на большие расстояния без использования массивных промежуточных элементов — коммутаторов, блоков питания, шкафов и т.д.

«Реализация концепции «безопасного парка» стала для КРОК логичным продолжением проекта на стадионе ФК «Краснодар». Несмотря на огромные масштабы работ, мы смогли найти индивидуальный подход. Применение впервые в России технологии гибридной оптики помогло реализовать лаконичное и безопасное решение», —сказал Андрей Корогодин, директор по работе с корпоративными заказчиками компании «КРОК».