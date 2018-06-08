ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018

Источники бесперебойного питания Delta Electronics, одного из лидеров в области решений для управления электропитанием и терморегулирования, были выбраны для защиты критически важного оборудования и систем на пяти футбольных стадионах, на которых пройдут матчи главного футбольного чемпионата года.

ИБП Delta Electronics мощностью более 3 МВт обеспечат защиту оборудования футбольного поля и системы аварийного освещения (нагрузка более 1,2 МВт), систем общего освещения и противопожарной защиты (нагрузка более 1,5 МВт), а также систем видеонаблюдения и передачи данных (нагрузка около 300 кВт).

На двух из пяти стадионов установлены трехфазные моноблочные ИБП Delta Ultron серии DPS мощностью 500 кВА и Ultron серии HPH с мощностью от 20 до 120 кВА. Они обеспечивают надежное резервное питание систем пожарной безопасности: автоматического пожаротушения, сигнализации и других.

На одном из футбольных стадионов работают трехфазные моноблочные ИБП Ultron серий DPS мощностью 400 кВА и HPH мощностью до 120 кВА. Они обеспечивают резервное питание мачт освещения футбольного поля, а также общее и аварийное освещение стадиона.

На всех пяти стадионах установлены ИБП Delta серии HPH мощностью 20 и 40 кВА. Гибкая архитектура этих ИБП позволяет точно соответствовать меняющимся потребностям, обеспечивает надежную защиту систем аварийного оповещения и всю инфраструктуру противопожарной защиты.

Однофазные ИБП Delta Amplon серии RT мощностью от 1 до 10 кВА отвечают за бесперебойную работу сетей связи, баз данных и офисное оборудование стадионов.

Моноблочный ИБП Delta серии Ultron DPS 160-500кВА представляет собой трехфазную систему с двойным преобразованием и технологией выпрямления IGBT. Его КПД преобразования AC-AC достигает 96 %. Идеальная мощность и экономичность достигается при использовании моноблочного ИБП Ultron серии HPH, мощность которого можно наращивать в диапазоне от 20 до 120 кВА, коэффициент мощности на выходе близок к 1 (кВА=кВт), а КПД преобразования достигает 96 %. Однофазный ИБП Amplon серии RT обеспечивает возможность наращивания мощности до 10 кВА, параллельное резервирование по схеме 1+1, повышенный коэффициент мощности на входе (свыше 0,99) и низкий iTHD (менее 5 %). Эти возможности обеспечивают идеальную защиту питания серверов высокой плотности, сетевого оборудования и всей инфраструктуры центров обработки данных.

Виктор Чэн, президент бизнес-направления Информационные и Коммуникационные Технологии, отметил: «Мы гордимся тем, что наши передовые ИБП поддерживают сложнейшую инфраструктуру, которая отвечает за безопасную и экологически чистую среду на пяти стадионах, которые примут болельщиков со всей планеты, приехавших на главное спортивное событие года».

Марат Файрушин, генеральный директор Delta Electronics в России и странах СНГ, сказал: «Столь важное партнерство – безусловный прорыв, который стал возможным благодаря сильным позициям компании в России, где системы ИБП Delta Electronics и профессиональный сервис наших партнеров обеспечивают высокую энергоэффективность и устойчивую работу критически важных систем в государственных органах, финансовых учреждениях, фармацевтических компаниях, университетах и других компаниях».