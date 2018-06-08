Cloud4Y обеспечил «Леранта тревел» сервисом IaaS в облаке

Cloud4Y предоставил компании «Леранта тревел» виртуальную IT-инфраструктуру как услугу (IaaS).

Компания «Леранта тревел» работает на туристическом рынке с 2007 года, с 2013 является туроператором по внутреннему туризму (номер в Едином Федеральном реестре туроператоров - МВТ 010104). Основной специализацией компании являются экскурсии по Санкт-Петербургу и окрестностям.

Сотрудники Леранта организуют путешествия как индивидуальным туристам, так и организованным группам взрослых и школьников. Коллекция туров постоянно пополняется новыми маршрутами, разработанными совместно с тщательно отобранными партнерами - туроператорами, отелями, транспортными и страховыми компаниями.

Облачная IT-инфраструктура Cloud4Y построена на базе платформы виртуализации VMware с поддержкой кластерных опций (HA, DRS, vMotion). Оперативное и точное управление осуществляется арендаторами самостоятельно через удобную панель самообслуживания vCloud Director 9.0. Это позволяет клиентам с нуля за минуты конфигурировать свой собственный облачный ЦОД путем создания виртуальных машин с необходимыми характеристиками и объединения их в сети с требуемой топологией. Провайдер использует надежное оборудование (HP, NetApp, Juniper), которое размещается им в сети безопасных дата-центров TIER III. Избыточность инфраструктуры при работе с несколькими центрами обработки данных в разных географических точках гарантирует облаку гораздо большую отказоустойчивость, чем любая локальная система.

«Облако Cloud4Y обеспечивает компании "Леранта" возможность расширения или сокращения объёма потребляемых ресурсов и понесённых затрат в соответствии с необходимостью в конкретный период времени. Таким образом представители туристического бизнеса могут без лишних потерь проходить сезонные всплески продаж и сокращать расходы в периоды спада. Мы гарантируем уровень доступности услуг 99,98% по SLA, соответствие качества сервиса высоким стандартам корпоративных клиентов и круглосуточную техническую поддержку, которая оказывается оперативно и по регламенту. Облачные вычисления - это гибко и одновременно надёжно» - отметили в Cloud4Y.