«Чудо техники» продлевает бесплатную ИТ-поддержку по социальной карте москвича

«Чудо техники», онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств, при поддержке Правительства Москвы продлевает бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) для тех, кто не успел получить услугу. Услуга позволяет через специальное ПО удаленно по интернету провести диагностику системы и устранить неисправности компьютера пользователя. Получить или использовать ранее полученный сертификат теперь можно до 30 июня 2018 г.

«Решение продлить акцию вызвано большим количеством положительных отзывов и звонков москвичей, которые просто не успели подать заявку во время проведения первого этапа акции в период с 21 февраля по 30 апреля. Всего мы получили более 1,5 тыс. заявок. Все москвичи, получившие удаленную помощь, оставили положительные отзывы у нас на сайте и в социальных сетях», – сказал руководитель «Чудо техники» Иван Бутурлин.

В рамках услуги «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку» инженеры сервиса проводят диагностику компьютерной техники, удаляют вирусы и ошибки, дают рекомендации по оптимизации системы, рассказывают, как пользоваться городским сервисом по ремонту цифровых устройств и избежать проблем с мошенниками, а в случае серьезной проблемы с устройством, помогают найти сервисный центр, сертифицированный городом. Воспользоваться сертификатом можно только один раз. Пользователи, которые уже использовали сертификат с 21 февраля по 30 апреля не смогут получить «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку» еще раз.

Для получения услуги необходимо позвонить в «Чудо техники» и сообщить номер СКМ. Сертификат дает право на один бесплатный сеанс удаленной поддержки по интернету от «Чудо техники».