«Билайн» объявил о расширении программы «Трейд ин»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о расширении акции Trade-in (трейд ин). Теперь она доступна в более чем 2,4 тыс. салонов «Билайн» в 564 городах России.

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.

Помимо скидки на стоимость выкупа, «Билайн» предоставляет всем участникам акции дополнительное снижение цены в размере 5 тыс. руб. на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X и в размере 10 тыс. на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции «Вымпелком», сказал: «Собственная сеть офисов продаж «Билайн» стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях».

Согласно статистике, клиенты салонов «Билайн» чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в ТОП-3 городов-участников входят г. Оренбург и г. Лобня.

Впервые акция стартовала в декабре 2017 г. и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 г. к программе подключились смартфоны Samsung.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация и условия акции доступны на официальном сайте «Билайна».