«Ростех» и «Рэйдикс» разработали отечественное программно-аппаратное решение для распределенного хранения данных

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (входит в Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех») и «Рэйдикс» представили новое распределенное решение для хранения данных «Raidix Rain Эльбрус». Разработка была проведена при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Программно-определяемая система хранения данных (SDS) «Raidix Rain Эльбрус» предназначена для развертывания на отечественных серверных платформах «Эльбрус-4.4» на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С». Решение позволяет объединить локальные дисковые накопители серверов в единый отказоустойчивый кластер хранения, с централизованным управлением и возможностью горизонтального масштабирования. Разработка решает задачи хранения данных для предприятий среднего и крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций, обеспечивая импортозамещение.

Запатентованные технологии Erasure Coding, используемые в Raidix Rain, позволяют получить производительность, сравнимую с зеркалированными конфигурациями. Это касается как случайной, так и последовательной нагрузки. При этом обеспечивается заданный уровень отказоустойчивости и значительно увеличивается полезная емкость, а накладные расходы составляют не более 30% сырой емкости хранилища. Проведена оптимизация программного кода для задействования всех возможностей микропроцессорной архитектуры «Эльбрус».

Основные сценарии применения технологии «Raidix Rain Эльбрус» включают в себя базы данных, публичные и частные облака, виртуальные инфраструктуры, распределенное хранилище большого объема (резервные копии, архивы, файловое хранилище, объектное хранилище, данные видеонаблюдения, медийное хранение) и аналитику больших данных.

В перспективе планируется перенос «Raidix Rain Эльбрус» на вычислительную платформу на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С».

Российское программно-аппаратное решение позволяет заказчикам в госсекторе значительно снизить стоимость обслуживания ИТ-инфраструктуры, воспользоваться преимуществами импортозамещения и локальной технической поддержкой.