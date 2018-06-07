Conteq внедрил «1С: Управление нашей фирмой 8.3» в Amix

Conteq внедрил решение для поставщика мебельной фурнитуры Amix на базе программного продукта «1С: Управление нашей фирмой 8.3». Данное решение предназначено для автоматизации оперативного управления на предприятиях малого и среднего бизнеса. Внедрение системы управления складом, закупками и продажами нацелено на повышение прозрачности процессов управления и учета, а также рост качества долгосрочного и среднесрочного инвестиционного планирования компании.

Начиная с 1997 г. Amix осуществляет поставки мебельной фурнитуры, аксессуаров для мебели и систем торгового оборудования. Перечень поставляемых компанией товаров включает более 8 тыс. наименований комплектующих и аксессуаров для производства кухонь, и корпусной мебели ведущих европейских и азиатских предприятий отрасли.

В компании Amix имеются складские площади, расположенные на нескольких этажах складского комплекса. На протяжении многих лет все складские операции были автоматизированы на базе решения «1С: Торговля и Склад 7.7». В последние годы, данное решение перестало отвечать необходимому уровню производительности, скорости и бесперебойности работы. Кроме этого, появился риск остаться без поддержки 7 версии и внедрения новых конфигураций решения, так как большинство партнеров 1С при разработке отдают предпочтение 8 версии. В связи с этим руководством компании было принято решение о переходе на новое специализированное решение «1С: Управление нашей фирмой 8.3» необходимое для оперативного принятия эффективных управленческих решений, а также включающее развитые методики учета.

Специалистами Conteq было внедрено решение, адаптированное к изменениям организационной структуры и обладающее открытой и масштабируемой архитектурой. Решение «1С: Управление нашей фирмой 8.3» обеспечивает автоматизацию таких бизнес-процессов как: складской учет, анализ и управление закупками, управление оптовыми и розничными продажами и формирование себестоимости по партиям. Помимо этого, решение было интегрировано с «1С Бухгалтерия предприятия 8.3». После настройки синхронизации появилась возможность автоматического обмена данными справочников (в частности, номенклатуры и контрагентов). Справочники двух приложений стали общими и из одного приложения в другое передаются соответствующие документы, что существенно снижает временные затраты сотрудников.

В решении была реализована возможность информирования заказчика о возникших рисках или появлении вопросов по определенной задаче путем соответствующей визуальной индикации. Кроме этого, стало возможным добавление примечаний и документов к появившимся рискам или вопросам. У руководства компании появилась возможность формирования списка консолидированной отчетности с помощью конструктора отчетов по ключевым показателям складского учета, закупок и продаж. Помимо этого, были доработаны следующие формы документов: заявка покупателя, поступление товаров и услуг, возврат и заявка поставщику, реализация товаров, комплектация, перемещение товаров, списание и оприходование товаров.

Одним из немаловажных факторов выбора данного решения компанией Amix является автоматизация партийного учета, который ранее выполнялся вручную. Решение «1С: Управление нашей фирмой 8.3» самостоятельно формирует себестоимость по партиям и фиксирует закупочную цену по ним на дату поступления, а также контролирует остатки на складе. Также, решение позволяет самостоятельно создавать документы по розничной реализации товаров, фиксировать их реализацию за день и формировать единую реализацию по безналичному и наличному расчету в конце рабочего дня.

«Порядок в складском учете - один из важнейших аспектов успешного ведения нашего бизнеса. Специалисты Conteq подобрали решение, обладающее всеми необходимыми для нас функциями, которые ежедневно будут помогать нам выполнять наши бизнес-задачи. Благодаря внедрению решения "1С: Управление нашей фирмой 8.3", нам не потребуется тратить несколько часов времени на подсчет продаж, количества товаров или остатков продукции на складе. Все это самостоятельно сделает система за несколько секунд.», – сказала представитель Amix Анна Михайлова.

«Для компании Amix, деятельность которой связана с торговлей, решение "1С: Управление нашей фирмой 8.3" станет наиболее оптимальным по стоимости и функциональности. Автоматизация учета устраняет проблемы лишних трудозатрат, экономит время на ручной учет и формирование документации. Таким образом, данное решение не только снижает потери времени и увеличивает прибыль, но и повышает эффективность бизнес-процессов компании в целом», — отметил коммерческий директор Conteq Александр Остренко.