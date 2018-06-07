«БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, совместно с «РТЛабс» и Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ) создадут автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций «Цифровая медицина и здравоохранение». Подписание соглашения состоялось в рамках конференции Цифровая Индустрия Промышленной России при участии директора института фундаментальной медицины и биологии «КФУ» Андрея Киясова, генерального директора РТЛабс Михаила Бондаренко и генерального директора «БАРС Груп» Тимура Ахмерова.

Центр компетенций «Цифровая медицина и здравоохранение» будет создан для проведения мероприятия по развитию телемедицинских технологий, систем и технологий поддержки принятия врачебных решений, технологий искусственного интеллекта, используемых при организации и оказании медицинской помощи организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

«В рамках государственной программы «Цифровая экономика» проводится большая работа по информатизации здравоохранения: создаются телемедицинские сервисы, МИС с применением блокчейн, а также системы поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта. Непосредственное участие в реализации этих проектов, а также обеспечение доступности качественной медицинской помощи в регионах России – одно из наших стратегически важных направлений. Заключение соглашения позволит как применить накопленные компетенции в информатизации здравоохранения, так и открыть новые возможности для плодотворного сотрудничества и обмена практическим опытом за счет привлечения лучших специалистов, экспертов и консультантов для участия в проектах «Центра компетенций», - отметил генеральный директор «РТ Лабс» Михаил Бондаренко.

«Развитие IT в Медицине в России вступает в очень активную стадию и сейчас уже недостаточно просто перевести в цифру текущие бизнес-процессы. Потребность у врачей и пациентов простота и скорость обслуживания, персонизация медицинских услуг. И здесь на помощь приходят фундаментальные науки, применение нейросетей и телемедицины, мобильность и скорость получения медицинских услуг. Для реализации этих задач компания «БАРС Груп», «РТ Лабс» и «КФУ» объединяют свои усилия для развития технологий и применения науки в практических целях», - сказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.