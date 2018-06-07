Банк «Открытие», QIWI и «Точка» создают мульти-банковскую платформу для МСБ

Банк «Открытие», Группа QIWI и «Точка» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия «Точка», которое положит начало новому этапу развития рынка финансовых услуг для предпринимателей в России.

Совместное предприятие будет развивать «Точку» - цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса - в формате мульти-банковской платформы, и выступать технологическим партнером для банков-участников. Сейчас АО Точка продолжит работать на инфраструктуре банка «Открытие» и Киви Банка и сохранит широкий спектр услуг для предпринимателей, включая круглосуточные расчеты, открытие и управление счетами, валютные операции, продукты для ВЭД, торговый эквайринг, зарплатные проекты, бухгалтерские и налоговые сервисы и прочее.

В рамках создания мульти-банковской платформы партнеры рассчитывают привлечь новых участников, которые будут способствовать ускоренному росту масштабов бизнеса «Точки», расширению потенциального рынка и увеличению многообразия сервисов для клиентов в сегменте МСБ.

Согласно структуре акционерного капитала совместного предприятия, доля «Открытия» в «Точке» составит 50%+1 акция, доля QIWI - 40%, 10% - 1 акция будет принадлежать менеджменту «Точки», в то время, как в финансовом результате общества «Открытие» и QIWI участвуют в пропорции 45% и 45%, а 10% будет принадлежать менеджменту «Точки».

В рамках сделки «Открытие» и QIWI внесут в капитал совместного предприятия активы, принадлежащих каждой из сторон, включая торговые марки, программное обеспечение, оборудование «Точки», а также дополнительное финансирование.

Развивать бизнес «Точки» будет действующая команда, которая обладает большим опытом создания высокотехнологичных продуктов и сервисов для предпринимателей. Новое предприятие в должности генерального директора возглавит Борис Дьяконов; основным органом управления компании будет наблюдательный совет, куда войдут представители всех трех сторон сделки. При этом «Точка» сохранит операционную независимость.

«Мы рады сообщить о заключении партнерства с QIWI по Точке, - сказала Надия Черкасова, член правления банка «Открытие». - С начала этого года мы совместно разрабатывали стратегию развития нового предприятия, и я уверена, что мульти-банковская платформа – это лучший механизм для наращивания объемов этого бизнеса. Совместно с QIWI и управленческой командой Точки мы сможем предложить рынку лучшие в своем роде инновационные сервисы, нарастить долю рынка в наиболее интересных сегментах, а также построить долгосрочные, взаимовыгодные партнерские отношения».

Сергей Солонин, генеральный директор группы QIWI, отметил: «Сегодня мы с большой гордостью объявляем о заключении партнерства с Банком «Открытие» и запуске первого в России масштабного мульти-банковского проекта. Мы прошли долгий путь, чтобы достичь необходимых договоренностей и очень довольны результатом. Мы уверены, что «Открытие» – крупный и надежный партнер, а опыт и экспертиза, которыми обладают банк и его команда, особенно в купе с масштабом бизнеса и положением на рынке, делают «Открытие» одним из немногих игроков, способных реализовать такой нетривиальный инновационный проект. Помимо этого, мы уверены, что сохранение текущей команды Точки является одним из главных достижений этой сделки. Борис и его команда развивают бизнес Точки с самого основания и создали не только уникальный продукт для предпринимателей, предлагая клиентам несравненный уровень сервиса и создавая для них дополнительную ценность, но и доказанную, устойчивую, масштабируемую бизнес модель, которая имеет, по моему мнению, большие перспективы. Более того, я уверен, что в будущем оптимальный способ развития качественных и востребованных клиентских сервисов - это мульти-банковские платформы, которые позволяют существенно увеличивать доступность таких сервисов, привлекать более диверсифицированную клиентскую базу и существенно обогащать само продуктовое предложение».

Борис Дьяконов, генеральный директор Точки подчеркнул: «Точка прошла путь от стартапа до мощного независимого игрока с сильными акционерами и амбициями. Работа через несколько лицензий в мультибанковской модели оказалась востребованной, за год мы практически утроили привлечение новых бизнесов на обслуживание, дали возможность пользоваться новыми удобными сервисами и сейчас в переговорах ещё с несколькими банками для партнёрства на пользу предпринимателям».

Клиентами «Точки» стали уже 165 тыс. компаний. Мобильный и интернет-банк Точки — лучший для бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb на протяжении трех последних лет. Кроме технологического лидерства Точка славится высоким уровнем сервиса: NPS (индекс лояльности) клиентов согласно исследованию TNS равен 59,3% и является самым высоким на рынке.