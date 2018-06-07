3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric

Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового коммерческого центра обработки данных НР26 компании 3data в г. Москве. Инфраструктура дата-центра реализована на основе комплексного решения Schneider Electric.

Компания 3data развивает сеть коммерческих дата-центров, впервые в России реализовав концепцию «ЦОДов шаговой доступности». Эта концепция подразумевает расположение дата-центра в максимальной близости к заказчикам. Название нового дата-центра - НР26 - образовано от его адреса: г. Москва, Новорязанская улица, дом 26. Расположение ЦОДа определила именно «шаговая доступность»: НР26 находится в районе Москвы, где высока концентрация офисов банков и узлов связи крупных операторов. Для этих клиентов принципиальны высокая надежность ЦОДа и удобство обслуживания установленного в нем оборудования.

Генеральным подрядчиком проекта выступила компания «НоваСтар». Проектирование ЦОДа стартовало в ноябре 2016 года, с января 2017 г. начались подготовительные работы на объекте. Дата-центр планировался к размещению в здании бывшего завода, и потребовался капитальный ремонт: без изменений остался только надежный кирпичный каркас, само же помещение было подвергнуто полной перепланировке. После завершения ремонтных работ уже в июне 2017 года начался монтаж инженерных систем. В коммерческую эксплуатацию ЦОД введен в январе 2018 г.

Общая площадь дата-центра составляет 450 кв. м., из которых машинные залы и инженерные системы занимают порядка 250 кв. м. Остальная часть пространства отведена для коворкинговой зоны, предназначенной для комфортной работы сотрудников компаний, использующих услуги дата-центра.

Технологическая часть ЦОДа 3data состоит из двух помещений: машинного зала для размещения вычислительного оборудования и помещения инженерных систем. Зал с ИТ-оборудованием оснащен 60 монтажными шкафами NetShelter SV, рассчитанными на размещение 140 кВт серверного оборудования. К каждому шкафу подведено две дублирующие линии от системы распределения бесперебойного электропитания, обеспечивающие возможность подключения до 5.5 кВт оборудования.

Система охлаждения ЦОДа реализована на базе четырех периметральных кондиционеров Uniflair серии IDAV с расчетной производительностью холода 50 кВт. Устройства оснащены инверторными компрессорами, для которых отсутствуют стартовые токи. Кондиционеры подключены к системе гарантированного питания, что обеспечивает высокий уровень готовности инженерных систем ЦОДа

«При реализации этого проекта впервые в России использовались прецизионные кондиционеры Schneider ElectricUniflair из обновленной линейки серии IDAV. Инверторный компрессор, установленный в данной модели, обеспечивает гораздо более высокую надежность и энергоэффективность. Поэтому он отлично подходит для коммерческих площадок, эффективность которых напрямую зависит от оптимизации операционных расходов» - отметил Андрей Денисов, руководитель направления по работе с коммерческими ЦОДами подразделения ITDivision компании Schneider Electric.

Система распределения электропитания здания, щитовое оборудование, автоматические выключатели и бесперебойное электропитание ЦОДа так же реализовано на базе оборудования Schneider Electric. В проекте была использована высокопроизводительная трехфазная система защиты электропитания Galaxy 5500. Резервирование ИБП осуществлено по схеме N+1, и для каждого ИБП установлен свой батарейный массив, что гарантированно обеспечит высокий уровень отказоустойчивости систем. Каждый из трех установленных ИБП мощностью 80 кВА способен обеспечить поддержку электропитания всех устройств дата-центра в течение 15 минут. Этого времени достаточно для запуска резервного источника питания - дизель-генератора.

При выборе инженерных решений был учтен опыт компании 3data, накопленный при строительстве предыдущих дата-центров. Системы подобраны таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень готовности ЦОДа, предусмотрены возможности проведения регламентных и восстановительных работ на всех критически важных узлах без потери качества предоставляемых услуг. Системы бесперебойного электропитания и кондиционирования способны минимизировать неиспользуемые ресурсы инженерных систем при рабочей нагрузке ЦОДа, снизить капитальные и операционные расходы в дата-центре.

«Дата-центр НР26 занимает особое место в нашей сети. С его запуском мы смогли не только предложить колокейшен в удобном для многих клиентов месте, но и значительно расширить наши облачные сервисы. Построив моновендорный ЦОД на инфраструктурном оборудовании Schneider Electric, мы уверены, что имеем значительный запас прочности и можем быть абсолютно спокойны за сохранность данных наших клиентов. Также максимально упрощена эксплуатация: для решения всех вопросов обслуживания мы обращаемся исключительно к одной компании - Schneider Electric» - отметил генеральный директор компании 3data Илья Хала.

С момента ввода в эксплуатацию дата-центра НР26 прошло не так много времени, однако, уже можно подвести первые итоги: все емкости ЦОДа были выкуплены уже к 1 марта 2018 года, еще до торжественной церемонии открытия, которая запланирована на 6 июня этого года. Высокая надежность нового дата-центра, обеспеченная благодаря применению оборудования Schneider Electric, стала значимым конкурентным преимуществом ЦОДа НР26 на рынке.