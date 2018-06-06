R-Style Softlab внедрила RS-Securities V.6 в Банке РМП

Банк развития и модернизации промышленности (Банк РМП) запустил в эксплуатацию решение RS-Securities V.6 от компании R-Style Softlab для автоматизации деятельности на фондовом рынке. Внедрение ИТ-продукта позволит банку автоматизировать ведение бухгалтерского и внутреннего учета операций с ценными бумагами и привести его в соответствие с российским законодательством.

Проект включал установку модуля системы RS-Securities — «Бэк-офис операций с ценными бумагами». Функциональность системы была установлена без дополнительных доработок. Это стало возможным благодаря тому, что возможности решения полностью отвечают потребностям небольших и средних банков в автоматизации работы на валютном и фондовом рынках, так что ввод в эксплуатацию не требует адаптации под специфику кредитного учреждения.

«Применение технологии внедрения без кастомизации под особенности заказчика позволяет снизить трудозатраты, уменьшить стоимость и сроки проекта, что особенно важно для небольших и средних кредитных учреждений», — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab.

R-Style Softlab является поставщиком ПО для Банка развития и модернизации промышленности по нескольким направлениям. Наряду с RS-Securities V.6 на сегодняшний день в банке используются учетное решение RS-Bank v. 5.5 (вся линейка) и система для взаимодействия с госорганами RS-Connect.