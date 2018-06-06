Решение в области компьютерного зрения Intelligence Retail прошло предварительные тесты в сети «Перекресток»

Разработка в области компьютерного зрения, созданная резидентом ИТ-кластера Фонда «Сколково» Intelligence Retail, успешно прошла предварительные тесты в 5 супермаркетах торговой сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) Московского региона. Разработка Intelligence Retail будет интегрирована в бизнес-процессы торговой сети для расширенного тестирования.

В рамках предварительного тестирования технологии в супермаркетах «Перекресток», оценивалась возможность применения компьютерного зрения для проверки фактического наличия товара на полках. Система научилась распознавать более 1,5 тыс. молочных продуктов, включая йогурты, молоко, сметану, майонез, сыры и т.п. Была достигнута точность распознавания на уровне 93.7%, а скорость формирования одного отчета с рекомендациями не превышала 30 секунд.

Иван Мельник, директор стратегических проектов ТС «Перекресток», сказал: «Вместе с Intelligence Retail мы подтвердили возможность использования технологий компьютерного зрения для распознавания планограмм и получили высокий уровень точности на большом масштабе. Это дает нам уверенность в дальнейшем успешном развитии проекта».

Решение Intelligence Retail весьма быстро и точно распознает изображения, что позволяет оценивать наличие товаров на полках по фотографиям из торговых залов в режиме онлайн с точностью до наименования (SKU), корректировать выкладку товаров и оперативно пополнять запасы на полках, что положительно влияет на товарооборот. Процесс полностью исключает ручной сбор информации и ускоряет аналитику. Анализ фотографии одного стеллажа с товаром занимает не более 10 секунд. Съемки в торговых залах проводились не только мобильными устройствами, но и стационарными камерами, для которых было разработано отдельное ПО.

Максим Морозов, Генеральный директор Intelligence Retail: «Проект с торговой сетью "Перекресток" является по-своему уникальным на рынке, так как впервые было протестировано распознавание SKU с установленных стационарных камер. Мы благодарим команду "Перекрестка" за высокий профессионализм и нацелены расширять наше сотрудничество и объем использования решения на следующих этапах проекта».

В ближайшее время стартует расширенное тестирование технологии Intellegence Retail в торговой сети «Перекресток». Технология будет апробирована в существенно большем количестве супермаркетов, а процессы Intelligence Retail - полностью интегрированы с ИТ-системами торговой сети и бизнес-процессами выкладки товаров.

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для Retail & FMCG ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказала: «Высокая точность распознавания от Intelligence Retail позволила доверить выполнение операций контроля наличия товара на полках машинному зрению. Это первый шаг в сторону создания роботизированных магазинов. Проект выполнен в рамках ранее подписанного соглашения по сотрудничеству между Фондом "Сколково" и X5 Retail Group. Мы гордимся успехами участника "Сколково". Это первое решение подобного рода в крупной российской рознице».