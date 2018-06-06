ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic

ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, объявила об открытии нового направления - Центра экспертизы по технологиям Elastic (ранее ELK). Направление поможет клиентам решать задачи гибкого сбора, хранения и обработки данных в области ИТ, информационной безопасности и иных данных на основе признанной глобальной open source-технологии ELK, которую уже используют такие отраслевые лидеры, как Citibank, eBay, Facebook, Volkswagen, Vimeo и другие компании.

Решения Elastic признаны на международном рынке и обеспечивают гибкость сбора, хранения и аналитики, в том числе неструктурированных данных, в режиме реального времени. Техническая и профессиональная оснащённость Центра экспертизы Angara Professional Assistance позволяет предлагать его услуги крупнейшим корпорациям и компаниям среднего размера.

«Запуск нового направления значит для нас отказ от «закрытой» модели применения навыков высококвалифицированных экспертов ACRC. Мы считаем, что за технологией ELK большое будущее. Надежность, скорость и гибкость использования технологии ELK— вот те слагаемые, которые определяют ее успех на рынке. У нас ТОП-овая команда специалистов по Elastic c уклоном в информационную безопасность, и мы намерены использовать это конкурентное преимущество для создания уникальных предложений для наших клиентов», – сказал исполнительный директор Angara Professional Assistance Александр Бодрик.

Angara Professional Assistance – это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP). В фокусе компании: сервисы по модели Security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержанию работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.

Центр киберустойчивости ACRC (Angara Cyber Resilience Center) предоставляет сервисы мониторинга безопасности в режиме 24х7х365 с возможностью полностью удаленного подключения услуги за несколько часов. ACRC обеспечивает полный цикл управления рисками информационной безопасности заказчика – от аудита защищенности от угроз до выявления реальных атак на инфраструктуру клиента и поддержки процесса расследования инцидентов.