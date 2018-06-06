«Газпром нефть» и IBM расширяют совместную работу над цифровыми проектами

«Газпром нефть» и IBM объявили о достижении договоренности о расширении сотрудничества в новых технологических проектах нефтедобычи при освоении месторождений на суше. Одним из возможных направлений может стать работа над методологией внедрения в «Газпром нефти» Цифровой лаборатории.

На базе Цифровой лаборатории будут тестироваться новые технологии для повышения эффективности геологоразведки и бурения (программные продукты на основе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, Big Data, промышленного интернета вещей и др.).

Первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев отметил: «Наша компания нацелена на лидерство в промышленной цифровизации. Совместно с IBM мы будем расширять накопленный опыт внедрения прорывных IT-разработок в геологии и бурении. Применение искусственного интеллекта для анализа больших данных доказало возможность повышать экономическую эффективность наших проектов за счет принятия быстрых и оптимальных решений».

Специалисты «Газпром нефти» и IBM уже разработали совместную программу для цифрового управления процессами нефтедобычи при освоении месторождений на суше. В стадии реализации несколько проектов в области автоматизированного анализа геоинформационной системы, изучения геологии и прогнозирования осложнений в процессе бурения. Также компании развивают партнерство в рамках Центра управления проектами «Газпром нефти», призванного максимально повысить точность результатов прогнозирования и сократить время реализации крупных проектов.

«Согласно исследованиям IBM Institute for Business Value, проведенным среди руководителей нефтегазовых концернов, цифровая трансформация и применение соответствующих технологий становятся основным драйвером роста эффективности организаций, позволяя сохранять лидерские позиции на рынке даже в такой сложной конкурентной среде как нефтегазовая отрасль. Совместные проекты с «Газпром нефтью» являются наглядной демонстрацией правильности данного подхода», – сказал генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов.

В 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума компания «Газпром нефть» и корпорация IBM подписали дополнение к меморандуму о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий. Документ призван закрепить планы долгосрочного сотрудничества компаний, а также пролонгировать успешный опыт предыдущих соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ 2015-2017 гг.