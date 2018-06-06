«Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке»

«Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций на всех стадиях работы с продуктами физлиц: Кредиты, Вклады, Пластиковые карты, Переводы, Сейфовые ячейки, Длительные поручения, Аккредитивы, ДБО, Выплаты АСВ. Универсальное рабочее место операциониста, созданное в результате проекта, теперь одновременно включает Кредитный конвейер, Розничную аналитику и Бэк-офисную систему.

Директор ДИТ «Связь-Банка» В.Г. Быков подвел первые итоги внедрения нового эргономичного интерфейса. Средняя скорость обслуживания пользователей увеличилась в два раза, количество ошибок, допускаемых операционистами при работе, снизилось в 4 раза. Время обучения работе в системе занимает всего 1 день, выросла удовлетворенность пользователей.

Руководитель проекта внедрения от компании «Динамика» И. Древов прокомментировал, что система обслуживания «Dynamika–Единое окно» взаимодействует с банковскими системами по принципу онлайн-сервисов. Такой подход позволил исключить необходимость создания сложных ETL-процессов для синхронизации и работать с данными, находящимися непосредственно в системах источниках.

Архитектура решения построена с применением популярных Open source компонент, что позволило получить высокую надежность и производительность без приобретения дорогостоящих лицензий; работать в кластерном режиме, обеспечивающим высокую отказоустойчивость; устанавливать обновления без остановки приложения, а значит работать в режиме 24/7.

Компания «Динамика» дополнительно предоставила «Связь-Банку» набор автоматических тестов, покрывающий весь спектр бизнес-процессов, реализованных в Едином Окне. Полностью автоматизированная процедура регрессионного тестирования занимает не более 6-ти часов и проводится в ночное время перед каждым обновлением системы.

«Единое окно» не только объединяет различные АБС, но и существенно упрощает интерфейс работы пользователя, поэтому положительный эффект от его внедрения будет виден и банкам, использующим только одну банковскую систему.

При внедрении производится концептуальная переработка эргономики рабочего места операциониста. Её цель - ускорить каждый бизнес-процесс, сделав его интуитивно-понятным и максимально быстрым. По завершению проекта производятся замеры по времени выполненных процессов. И акт о внедрении «Единого окна» подписывается только в том случае, если заявленных эффект по скорости обслуживания клиентов достигнут.

Директор компании «Динамика» О. Бессонов отметил: «Мы создали продукт, основной задачей которого является сохранение всех преимуществ существующих в банке систем с возможностью сглаживания их недостатков. После внедрения у заказчика остаются накопленные годами наработки, учитывающие его индивидуальные особенности, специфику организационной структуры или правил ведения бизнеса. С таким подходом просто посчитать финансовый результат нашего проекта. Видно, к примеру, что доходная часть остаётся прежней, а расходы, привязанные ко времени обслуживания клиента, сокращаются в два раза».