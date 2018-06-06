«Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, обновила программную платформу бизнес-аналитики собственной разработки и выпустила версию Alpha BI 4.0. По заявлению компании, новый релиз платформы способен обрабатывать 1,7 млрд ед. данных за 0,35 секунд.

Платформа Alpha BI обеспечивает работы по сбору, хранению, обработке, анализу и визуализации данных, а также оперативный доступ к показателям, необходимым для принятия своевременных управленческих решений.

В рамках новой версии модернизирован один из важнейших базовых модулей - аналитическое хранилище данных (АХД), которое является источником уже готовых переработанных сведений для последующего анализа. В рамках обновления в АХД поступает информация не только из базы данных Alpha BI, но и из сторонних баз под управлением PostgreSQL (система управления реляционной базы данных с открытым исходным кодом). Таким образом, отпала необходимость загружать и дублировать данные внутри аналитической системы AlphaBI, что позволяет получать актуальные данные для анализа в режиме реального времени.

Также в основе модернизации переработан ряд базовых модулей: OLAP-представления, Dashboards (построение интерактивных диаграмм) и конструктор регламентированных отчетов. Модернизация увеличила стабильность и скорость запуска фоновых процессов по получению, трансформации и загрузки данных.

Сокращение времени отображения данных достигается за счет использования современной технологии Canvas, которая отрисовывает приходящие данные не в виде гипертекстовой разметки, а в виде растрового изображения.

Кроме того, фундаментальные изменения получила и подсистема хранилища реестров и бизнес-объектов. По результатам тестирования рост ее производительности составил от 250% до 6700% производительности по созданию, чтению, изменению и удалению хранимых данных.

Напомним, платформа Alpha BI нашла применение в самых различных отраслях: здравоохранение, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, управление хозяйственной деятельностью, управление закупками, нефтехимическая отрасль, энергетика. Среди крупнейших заказчиков: Министерство здравоохранения РФ, «Вертолеты России», «Татэнерго», Фонд капитального ремонта Москвы.