Аналитика: Huawei занял четверть российского рынка планшетов

«М.Видео» (входит в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева» подвела итоги розничных продаж планшетов в первом квартале 2018 года. Рынок стабилизировался, спрос в марте превысили показатели прошлого года в денежном выражении на 5%. В январе-марте в России было продано более 780 тыс. устройств на общую сумму более 7,7 млрд рублей. Планшеты Huawei достигли почти четверти рынка как в штучном, так и в денежном выражении, и стали самым популярным брендом.

По оценке компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок планшетных компьютеров в январе-марте сократился всего на 1,5% в деньгах и на 11,5% в штуках в сравнении с прошлым годом. При этом темпы снижения существенно ниже, чем в предыдущие периоды, а в последние месяцы наметился рост. В марте продажи планшетов выросли на 5% в денежном выражении, а в апреле – уже на 14% год к году, что говорит о ренессансе в этом сегменте. Продажи «М.Видео» в январе-марте этого года прибавили 6% в денежном выражении. Совокупная доля ритейлера вместе с «Эльдорадо» достигла около 15% в штуках и около 20% в деньгах.

Компания Huawei по итогам первого квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличила продажи в 2,5 раза и заняла четверть рынка как в общих розничных продажах, так и в онлайне за счет роста продаж устройств в динамичном среднем ценовом сегменте. Более половины проданных на рынке потребительских планшетов стоимостью от 10 до 15 тыс. руб., а также около трети устройств стоимостью от 15 до 25 тыс. руб. приходится именно на китайского производителя. Компания Apple также увеличила свою долю и нарастила продажи на 41% в деньгах и 62% в штуках за счёт роста продаж девайсов в сегменте от 20 тыс. и премиальном – со стоимостью планшетов более 25 тыс. В тройку наиболее популярных брендов также по-прежнему входят устройства от компании Lenovo. Кроме того, спросом у российских покупателей пользуются планшеты от B-брендов: Prestigio, Digma и Irbis.

Положительную динамику в денежном выражении показали устройства из ценового сегмента от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а также устройства планшеты от 25 тыс. рублей, что привело к росту средней цены. Средняя цена планшетов в первом квартале 2018 года составила 10 200 рублей – на 11% выше, чем годом ранее.

«Смещение потребительского спроса в средний и премиальный сегмент является логичным развитием планшетного рынка с учетом растущей доступности 4G, увеличением потребления информации и спроса на большие диагонали экрана. Потребители теперь подходят к покупке планшета более рационально, но при этом готовы платить больше за качество и инновации. Увеличивают их доступность, к примеру, кредитные продукты, которые делают дорогую покупку менее обременительной. Лидирующие позиции компании Huawei по итогам первого квартала в штучном выражении объясняются сбалансированной линейкой устройств по доступной цене и растущей лояльностью к самому бренду», ‒ отметил директор направления «Цифровая техника» «М.Видео» Андрей Губанов.

Продолжает расти спрос на планшеты с большой диагональю. Доля устройств с диагональю восемь дюймов и выше выросла в январе-марте до 59% с 47% годом ранее. Планшеты диагональю более 10,1 дюйма показали наибольшую динамику на рынке в денежном выражении и выросли почти в три раза, что связано с выходом нового планшета от Apple. Снижение доли устройств с небольшой диагональю объясняется повышенным спросом на фаблеты (смартфоны с диагональю от 5 дюймов), которые становятся более функциональной заменой планшетам.

«Рынок планшетов оживает за счёт продаж более дорогих моделей с диагональю от 10 дюймов и устройств с объёмом памяти более 64 ГБ – как правило, это дополнительный гаджет, который приобретают после смартфона и ноутбука для мобильного, но в то же время удобного решения рабочих и учебных задач, игр. Пользовательское внимание с устройств диагональю до 8 дюймов продолжает переключаться в сторону фаблетов», ‒ сказал директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

В первом квартале 2018 года в штучном выражении порядка 45% рынка заняли планшеты с 4G. Продажи девайсов, поддерживающих LTE, выросли на 22% в штуках и 13% в деньгах. 30% рынка 4G планшетов занял Huawei.

По-прежнему более 70% рынка в деньгах и более 90% в штуках занимают планшеты под управлением ОС Android, однако продажи в денежном выражении снизились на 7% и в штучном на 12%. Планшеты от Apple укрепляют позиции и прибавили в деньгах 41% и в штуках 62%. В 1,5 раза упали продажи устройств на ОС Windows.